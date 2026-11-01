odali počast žrtvama
FOTO / Deseci tisuća građana na skupu u Novom Sadu: "Ubojstvo traži krivca, odgovornost i pravdu"
Dvije godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, deseci tisuća građana u nedjelju su na komemorativnom skupu odali počast žrtvama, a 16-minutna šutnja, održana u 11.52 sati, prvi je put izravno prenošena na javnim televizijskim servisima RTS-u i RTV-u.
Šesnaest minuta šutnje počelo je u vrijeme kada se 1. studenoga 2024. godine urušila betonska nadstrešnica, a tijekom svake minute u zrak je pušten balon u obliku srca s imenom jedne od žrtava.
Nakon šutnje održani su govori i nastup zbora, a građani su položili cvijeće i zapalili svijeće.
"Nezapamćena tragedija, govorili su mnogi. To nije adekvatna riječ za ono što se dogodilo. Tragedija opisuje nesreću, slučajni događaj, a iza ove riječi može se vješto sakriti ono što svi tražimo - odgovornost. Događaj koji nas je sve potresao do srži, nije tragedija, nesreća, slučajnost. To je ubojstvo, a ono traži krivca, odgovornost i pravdu. Kada je odgovornost izostala, odlučili smo da podignemo svoj glas. Najprije tišinom", poručeno je na skupu, prenio je portal 021.rs.
Navedeno je da će se i svake godine, u 11.52, u svim gradovima, građani okupljati kako bi odavali počast nastradalima.
Ukazano je i na to da će se krivci za njihovu smrt pronaći, kao i da će se graditi društvo u kojem ljudi neće ginuti zbog korupcije.
Studenti, koji su organizirali komemoraciju, pozvali su sudionike da ne donose stranačka i politička obilježja, zastave i transparente, kako bi skup protekao u tišini i dostojanstvu.
Vojvođanski mediji su istaknuli kako je ovogodišnja komemoracija održana u bitno promijenjenim političkim okolnostima u Srbiji.
Studentski pokret, koji je nastao nakon tragedije i tijekom gotovo dvije godine predvodio prosvjede protiv korupcije i zahtjeve za utvrđivanje odgovornosti, pobijedio je na izvanrednim parlamentarnim izborima 25. listopada, porazivši listu Srpske napredne stranke (SNS) koju je predvodio Aleksandar Vučić.
Studentska lista osvojila je više od 52 posto glasova i većinu u parlamentu, čime je okončano četrnaestogodišnje razdoblje vlasti SNS-a.
Izravni televizijski prijenos komemorativnog skupa na RTS-u i RTV-u, tumači se, pokazatelj je velike društvene i promjene odnosa javnih servisa prema događaju koji je prethodnih godina bio u središtu masovnih prosvjeda i kritika načina na koji su državni mediji izvještavali o studentskom pokretu i zahtjevima građana.
Betonska nadstrešnica na zgradi rekonstruirane Željezničke postaje u Novom Sadu urušila se 1. studenoga 2024. godine u 11.52 sati.
U nesreći je poginulo 14 osoba, dok su još dvije, koje su bile teško ozlijeđene, naknadno umrle, a jedna osoba preživjela je s teškim tjelesnim ozljedama.
Tragedija je pokrenula najveći val studentskih blokada i građanskih prosvjeda u novijoj povijesti Srbije.
Među glavnim zahtjevima prosvjednika bili su objavljivanje cjelokupne dokumentacije o rekonstrukciji kolodvora, utvrđivanje kaznene i političke odgovornosti te borba protiv korupcije.
Dvije godine nakon nesreće, unatoč pokrenutim kaznenim postupcima i istragama, suđenje još nije počelo, a odgovornost za urušavanje nadstrešnice nije utvrđena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare