FOTO / Deseci tisuća građana na skupu u Novom Sadu: "Ubojstvo traži krivca, odgovornost i pravdu"

"Nezapamćena tragedija, govorili su mnogi. To nije adekvatna riječ za ono što se dogodilo. Tragedija opisuje nesreću, slučajni događaj, a iza ove riječi može se vješto sakriti ono što svi tražimo - odgovornost. Događaj koji nas je sve potresao do srži, nije tragedija, nesreća, slučajnost. To je ubojstvo, a ono traži krivca, odgovornost i pravdu. Kada je odgovornost izostala, odlučili smo da podignemo svoj glas. Najprije tišinom", poručeno je na skupu, prenio je portal 021.rs.