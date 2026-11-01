preminulo 16 ljudi
Novi Sad obilježava drugu obljetnicu urušavanja nadstrešnice: Još nitko nije izveden pred sud
U Novom Sadu u nedjelju se obilježava druga godišnjica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru, tragedije koja je pokrenula val protuvladinih prosvjeda protiv korupcije, prijevremene izbore i pad vlasti, dok se još čeka da odgovorni sjednu na optuženičku klupu.
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Nadstrešnica se urušila 1. studenog 2024. godine u 11 sati i 52 minute, pod težinom betona, stakla i loše izvedenih radova, a prosvjednici koje su predvodili studenti krivce vide u koruptivnim poslovima vlasti, zlouporabama i nemaru.
Pod tonama betona i stakla skoro u trenu stradalo je 14 pretežito mladih ljudi, a narednih dana i mjeseci umrle su još dvije žrtve, dok je jedna djevojka preživjela s trajnim posljedicama.
Među poginulima je i četvero djece u dobi od od šest, 10, 16 i 17 godina.
Pod pritiskom javnosti poslije nesreće uslijedila su uhićenja, uključujući i nekoliko ministara i njihovih suradnika, ali do danas - unatoč optužnicama koje su mijenjane i dopunjavane - još nitko nije izveden pred sud.
U Novom Sadu danas će, simbolično u 11.52 sati, biti održan komemorativni skup na koji je pozvao studentski pokret, a okupljanja na više lokacija u gradu počela su oko 9:30, odakle će će građani u povorkama krenuti ka mjestu nesreće i odati počast nastradalima.
Pomen žrtvama u beogradskom hramu Svetog Save služi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.
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