Detalji strave u Beogradu: Napadači kombijem došli do kafića i počeli pucati po gostima

N1 Srbija
30. ruj. 2025. 17:36

Reporterka N1 Beograd u Višnjičkoj banji, gdje je danas oko 14:30 došlo do pucnjave u kojoj je pet osoba ranjeno, rekla je da je jedan kombi došao Slanačkim putem do lokalnog bara i pucao po okupljenima.

Na mjestu događaja, kako dodaje, nalaze se policija i forenzičari, a policajci su zamolili medijske ekipe da se udalje s mjesta događaja, jer se provodi očevid.

Kako su mještani rekli reporterki, ovaj kafić poznat je po tome što se u njemu okupljaju i navijači, a u njemu se nalazi i prostor predviđen za djecu.

Nije poznato je li u trenutku pucnjave bilo djece, ali mještani i očevidci rekli su da se u trenutku pucnjave na samoj autobusnoj stanici ispod puba nalazio veliki broj djece, koja su se jako uplašila i razbježala, te dodali da se dosta dugo čekao dolazak hitne pomoći.

Stanovnici su istaknuli da su posljednjih mjeseci imali vrlo velike probleme s navijačkim skupinama, što su prijavljivali policiji, a reagirali su i policija i tužiteljstvo kada su mediji skretali pažnju na to.

"Za njih jest šokantno, ali ne toliko iznenađujuće, jer te navijačke skupine već dugo prave probleme", navela je reporterka N1.

beograd pucnjava slanački put višnjička banja

