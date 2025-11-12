Vučić tvrdi: Prisluškivali su moj razgovor s Dijanom Hrkom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga je Vojnoobavještajna agencija obavijestila kako je njegov razgovor s Dijanom Hrka neovlašteno sniman, ali da zbog toga neće nikoga goniti jer je ponosan na sve što je tom prilikom rekao.
Vučić je u utorak na televiziji Pink rekao da je razgovor s majkom mladića koji je poginuo prilikom pada nadstrešnice novosadske željezničke stanice bio pristojan i da je trajao dugo. Kazao je da je na Dijanina pitanja dao odgovore te da mu je želja bila okončati agoniju žene koja je izgubila dijete, no da nema brzih i lakih rješenja.
Izjavio je da ne želi prepričavati sadržaj tog telefonskog razgovora.
"Neću govoriti kakav je bio razgovor, a bio je pristojan. U nečemu smo se složili, u nečemu nismo", rekao je Vučić te dodao da mu je vojnoobavještajna služba priopćila kako su taj razgovor prisluškivali, što je kazneno djelo.
Za Hrkino objašnjenje da neće pristati na razgovor jer nije nadležan rekao je da to nisu njezine riječi, već da se radi o rječniku nekih drugih ljudi.
U ponedjeljak je Vučić objavio na društvenim mrežama da je razgovarao s Dijanom Hrka. Ona je isprva odbila komentirati tu vijest, a potom izjavila da neće otići na sastanak s njim jer "nije nadležan za rad tužiteljstva ni za njezine zahtjeve".
