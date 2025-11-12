Vučić tvrdi: Prisluškivali su moj razgovor s Dijanom Hrkom

Vučić je u utorak na televiziji Pink rekao da je razgovor s majkom mladića koji je poginuo prilikom pada nadstrešnice novosadske željezničke stanice bio pristojan i da je trajao dugo. Kazao je da je na Dijanina pitanja dao odgovore te da mu je želja bila okončati agoniju žene koja je izgubila dijete, no da nema brzih i lakih rješenja.