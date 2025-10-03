Đilas pita Vučića čega se boji: "Brine za svoje narko-vojnike koje šalje na narod"

Predsjednik Stranke slobode i pravde (SSP), Dragan Đilas, pitao je predsjednika Aleksandra Vučića zašto se protivi osnivanju regionalnog centra za borbu protiv organiziranog kriminala u Beogradu, u čemu je problem i čega se boji.
"Kriminalci se organiziraju, a države?"
Đilas je u svom podcastu "Dežurni krivac" pitao kako se kriminalci mogu regionalno organizirati, a države u borbi protiv njih ne mogu, ističe se u priopćenju SSP-a.
"Svi dileri droge iz Crne Gore, Albanije, Bosne, Makedonije, Srbije mogu zajedno raditi na uvođenju droge našoj djeci, ali da se vlasti tih zemalja zajedno bore protiv toga uz pomoć međunarodnih stručnjaka - pa, prema Vučiću, to nije moguće", rekao je Đilas.
Ocijenio je da se predsjednik Srbije boji da će sutra i on biti jedan od onih kojima će se baviti najbolji istražitelji i tužitelji iz regije, uz podršku profesionalaca iz cijelog svijeta, kao i da će sutra sudovi njemu i njegovim prijateljima suditi na pravi način.
"Zabrinut zbog narko vojnika"
"Vučić je zabrinut zbog svojih narko-vojnika koje šalje da tuku ljude koji se bune protiv diktatora. I zato je odlučno protiv toga. On je za to da se time bavi njegov tužitelj Stefanović. A činjenica da smo imali Belivuka i Miljkovića, ološ i lopove, Jovanjicu, činjenica da nema kriminala koji nije u porastu - njega zapravo nije briga. Čak ni Belivukov klan ne bi bio uhićen da nisu stigle informacije iz Europola", rekao je Đilas.
Predsjednik SSP-a rekao je da "Vučićevo vrijeme ističe", da će sigurno postojati regionalni centar, koji će sutra učiniti narod i djecu puno sigurnijima nego danas kada Vučić vlada i kontrolira sve.
