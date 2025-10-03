Đilas pita Vučića čega se boji: "Brine za svoje narko-vojnike koje šalje na narod"

"Vučić je zabrinut zbog svojih narko-vojnika koje šalje da tuku ljude koji se bune protiv diktatora. I zato je odlučno protiv toga. On je za to da se time bavi njegov tužitelj Stefanović. A činjenica da smo imali Belivuka i Miljkovića, ološ i lopove, Jovanjicu, činjenica da nema kriminala koji nije u porastu - njega zapravo nije briga. Čak ni Belivukov klan ne bi bio uhićen da nisu stigle informacije iz Europola", rekao je Đilas.