Izvor: N1 / F.Z.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt "lažov i prevarant" nakon gostovanja Schmidta u emisiji Pressing na N1.

Gostujući u Pressingu, Schmidt je poručio kako je uvjeren da će naredni 9. siječnja, dan koji u RS-u obilježavaju, a za koji je Ustavni sud rekao da je neustavan, izgledati drugačije.

“Znate da mogu biti ljubazan, ali i vrlo oštar. Neke stvari ću sigurno uraditi”, rekao je Schmidt za N1.

Savjetovao je Dodiku da se odmakne od Putina te da je, prije nego ga je odlikovao, trebao vidjeti što se događa u regiji. Spomenuo je i stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o 9. siječnja.

Schmidt: Izmjene Izbornog zakona donio sam sam, ne po nagovoru Zagreba

“Dodik trebao razmisliti i pogledati šta se događa u regionu prije nego odlikuje nekoga.”

Govoreći o 9. siječnja kazao je kako je to manifestacija koja nije u skladu s Ustavom i da je pravna država ta koja to mora objasniti.

“Nemam ja ništa protiv toga da RS i FBiH imaju neki svoj dan koji će slaviti. Mislim da se nekim naredbama odozgo ne može napraviti da nešto stvarno funkcionira, to mora rasti odozdo, iz baze. Mislim da su u posljednje vrijeme stvari postale bolje i nadam se. Nije dovoljno pisati pisma i davati nekakve jake izjave kakve sam čuo iz Banja Luke ili od gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Ali, nemojte podcjenjivati ni pitanje kandidatskog statusa BiH za EU. BiH mora prihvatiti europske standarde i mi ćemo malo – pomalo raditi strpljivo na tome. Obećavam da imamo čitav niz ideja koje želimo provesti pa ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Vrlo sam uvjeren da će sljedeći 9. siječnja izgledati drugačije. Nije bitno je li to 9. siječnja, 1. ožujka ili neki drugi dan”, kazao je Schmidt za N1.

Dodik je preko svog Twittera odgovorio visokom predstavniku i Bošnjake opet nazvao muslimanima.

“Reći da je 9. siječnja nastao na žrtvama može samo prevarant i lažov kakav je Christian Schmidt. Ali 1. ožujka, koji sa muslimanima slavi gotovo sav diplomatski zbog, dan je kada je u ime islamske države ubijen nedužni svat, Srbin u srcu Sarajeva, to je, gospodine Schmidt, praznik zločina i početka krvoprolića”, napisao je Dodik.

Рећи да је 9. јануар настао на жртвама може само преварант и лажов какав је Кристијан Шмит. Али 1. март, који са муслиманима слави готово сав дипломатски кор, је дан када је у име исламске државе убијен недужни сват, Србин у срцу Сарајева. https://t.co/i9bm9F6OEX — Милорад Додик (@MiloradDodik) January 25, 2023

Schmitd za N1 Sarajevo izjavio da je 9. siječnja „praktično nastao na žrtvama, teretu koji nose žrtve Srebrenice”.

