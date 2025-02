Dodik zaprijetio radikalnim mjerama ukoliko bude osuđen

Podijeli :

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik izjavio je u petak kako u Republici Srpskoj planiraju donijeti zakone kojima će u tom entitetu zabraniti djelovanje Suda i Tužiteljstva BiH kao i sigurnosnih agencija na državnoj razini ukoliko on bude proglašen krivim i osuđen na zatvorsku kaznu.

Dodiku i direktoru Službenog glasnika RS Milošu Lukiću 26. veljače Sud BiH izreći će presudu po optužnici koja ih tereti za nepoštivanje odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta.

Budu li proglašeni krivima mogu dobiti kazne do pet godina zatvora kao i zabranu obnašanja bilo kakvih dužnosti u tijelima izvršne i zakonodavne vlasti ili u institucijama koje se financiraju iz proračuna.

Dodik i njegovi bliski suradnici već danima prijete “radikalnim mjerama” koje će poduzeti bude li presuda osuđujuća no on je tek u petak pojasnio što bi to moglo konkretno značiti.

Raste nervoza uoči presude Dodiku. Što će se dogoditi ako ga osude?

“To znači da će Republika Srpska otkazati bilo kakvo prisustvo Suda i Tužiteljstva (BiH), Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i drugih umjetnih i izvanustavno nametnutih tijela na razini BiH i zabraniti njihov rad na prostoru RS te donijeti svoj izborni zakon i učiniti sve da ono što su ovlasti (države) 83 takve, vrate (entitetu)”, izjavio je Dodik za srbijansku televiziju Pink.

Slične zakone parlament RS je već donio u srpnju 2023. no Schmidt ih je temeljem svojih ovlasti odmah poništio. Dodikov pokušaj da se oni ipak objave u Službenom glasniku RS u konačnici mu je samo donio optužnicu i suđenje čiji se ishod sada očekuje a praktičnog učinka spornih zakona nije bilo.

U RS-u u očekivanju presude već danima vlada neka vrsta izvanrednog stanja a Dodik je u petak u Prijedoru okupio vrh svog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kako bi razradili svoju strategiju.

Šefica kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić zaprijetila je kako će, bude li njen šef osuđen, BiH “prestati postojati kao država u roku od 48 sati”.

