IZNIJELI OBMANJUJUĆE TVRDNJE
EU Political Report povukao tekstove i ispričao se Draganu Šolaku
Ranije ove godine EU Political Report objavio je dva teksta, pod uredničkom odgovornošću tadašnjeg glavnog urednika Jamesa Wilsona, u kojima se tvrdilo da je ruska vlada izvršila neprimjeren utjecaj na Dragana Šolaka i na informativne kanale pod kontrolom United Group BV (UG), čiji je Šolak osnivač i manjinski dioničar.
"U vrijeme kada su ti tekstovi pisani, nismo zatražili očitovanje gospodina Šolaka o tim navodima", navodi EU Political Report i dodaje:
"Gospodin Šolak nas je naknadno upoznao s važnim činjenicama koje proturječe navodima iznesenima u tim člancima. Nakon dodatne provjere zaključili smo da su članci bili netočni i neutemeljeni. Sporne tekstove smo povukli te se gospodinu Šolaku iskreno ispričavamo zbog štete i predrasuda koje su mu tim objavama nanesene."
N1 Srbija i Nova S poznati po uredničkoj neovisnosti
Kako bi razjasnili činjenice, u nastavku su iznijeli sažetak relevantnih podataka.
U navedenim tekstovima tvrdi se da su informativni kanali pod kontrolom UG-a, uključujući N1 Srbija i Novu S, bili pod utjecajem ruske vlade.
"Te tvrdnje nisu točne. N1 Srbija i Nova S široko su prepoznati u Srbiji i diljem svijeta po svojoj uredničkoj neovisnosti. Ti kanali objektivno izvještavaju o situaciji u Srbiji i inozemstvu te nisu pristrani u korist ruske vlade", piše EU Political Report i nastavlja:
"UG se dosljedno zalaže za mir. Donirao je milijun eura za pomoć Ukrajini, podržao inicijative Europske unije usmjerene na osiguravanje povoljnijih roaming usluga za Ukrajince te sponzorirao niz drugih pro-ukrajinskih inicijativa. Novinari N1 bili su među prvim srpskim novinarima koji su u veljači 2022. izravno izvještavali iz Ukrajine."
Naglasili su da Šolak nema nikakve veze s ruskom vladom, ni putem Wolframa Kuonija ni na bilo koji drugi način. Fotografija koja je pratila jedan od članaka, na kojoj je Šolak prikazan uz ruskog predsjednika Vladimira Putina, lažna je i generirana uz pomoć umjetne inteligencije, napominje se.
Ustvrdili su i da se Šolak nikada nije susreo s Putinom niti s bilo kojim drugim ruskim dužnosnicima iz ruske vlade, Gazproma ili bilo koje druge ruske državne ili državom kontrolirane institucije.
"Naši su tekstovi također sadržavali netočne i obmanjujuće tvrdnje o savjetodavnoj agenciji Highgate i medijskoj udruzi Balkan Free Media Initiative (BFMI)", ističe EU Political Report.
Highgate je londonska savjetodavna agencija za izvršne direktore, koju je UG angažirao do početka 2024. radi savjetovanja u području odnosa s vladama i odnosa s javnošću. Nakon toga zamijenila ju je druga međunarodna konzultantska kuća. Tijekom suradnje s UG-om, Highgate je bio uredno upisan u Registar transparentnosti EU-a kao jedan od vanjskih savjetnika koji su zastupali UG u pitanjima vezanima uz Europsku uniju.
BFMI je jedna od više međunarodnih udruga koje se bore za slobodu medija na Balkanu. UG je jedan od njezinih podupiratelja, a ta je potpora javno objavljena.
