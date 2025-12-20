EU Political Report povukao tekstove i ispričao se Draganu Šolaku

Highgate je londonska savjetodavna agencija za izvršne direktore, koju je UG angažirao do početka 2024. radi savjetovanja u području odnosa s vladama i odnosa s javnošću. Nakon toga zamijenila ju je druga međunarodna konzultantska kuća. Tijekom suradnje s UG-om, Highgate je bio uredno upisan u Registar transparentnosti EU-a kao jedan od vanjskih savjetnika koji su zastupali UG u pitanjima vezanima uz Europsku uniju.