United Group B.V. uspješno završio refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura

Navedena transakcija slijedi nakon objave rezultata United Groupa za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2025., 2. prosinca 2025., koji su pokazali godišnji rast prihoda i prilagođene EBITDAal te daljnje smanjenje zaduženosti. U prvih devet mjeseci 2025., prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu, na približno 2 milijarde eura, dok je prilagođena EBITDAal porasla za 7%, na otprilike 680 milijuna eura. Prihodi u posljednjih dvanaest mjeseci dosegnuli su 2,7 milijardi eura (porast od 4% na godišnjoj razini), a prilagođena EBITDAal posljednjih dvanaest mjeseci iznosila je 909 milijuna eura (porast od 9% na godišnjoj razini). Na dan 30. rujna 2025., neto zaduženost temeljena na prilagođenoj EBITDAal, anualiziranoj iz zadnja dva tromjesečja, smanjila se na 4,3x, u usporedbi s 4,7x na dan 30. lipnja 2025., dok se bruto zaduženost, temeljena na istoj metodologiji, smanjila na 4,4x, s 4,8x u prethodnom razdoblju.