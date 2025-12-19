Tužiteljstvo za organizirani kriminal vodi istragu o razgovoru Lučića i Millera

"To što sada vidimo nekakve potvrde iz VJT-a o nekakvom vještačenju nekog vještaka, mi ne znamo ni tko je to – to je potpuna besmislica. Snimka je sto posto autentična, United Grupa ju je potvrdila. Ni Miller ni Lučić nisu demantirali da su vodili razgovor, branili su se time da nisu baš tako mislili, a onda se našao Nenad Stefanović da bude veći katolik od Pape i brani te ljude od nečega što su već priznali da su učinili. Bizarno je da jedno tužiteljstvo na ovakav način izlazi s ovakvim informacijama. To samo znači da nemaju ništa i da im je jedina uloga braniti Vučića, a ne baviti se sadržajem. Kako netko može misliti da mu je posao tužitelja braniti političke elite“, rekla je Vesna Radojević iz KRIK-a.