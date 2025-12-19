provjerava se autentičnost
Tužiteljstvo za organizirani kriminal vodi istragu o razgovoru Lučića i Millera
Provladini mediji sinoć su objavili da je sudski vještak, koji je postupao po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, utvrdio da je snimka razgovora između direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića i čelnika United Grupe Stana Millera montirana. Tužiteljstvo za organizirani kriminal također vodi istragu, no TOK ne traži tko je novinarima dostavio snimku, već se bavi onim što se na snimci čuje.
Istraživački novinari su ovog ljeta objavili dijelove tog razgovora, u kojem Lučić kaže da je predsjednik Srbije tražio smjenu jedne od ključnih osoba tvrtke United Media, Aleksandre Subotić, kao i slabljenje same kompanije.
Inače, United Grupa nije osporavala autentičnost razgovora, ali je navela da je kontekst bio poslovne prirode.
Novost je da istodobno istražne radnje provodi i Tužiteljstvo za organizirani kriminal, koje ispituje sadržaj onoga što se čuje na snimci. Novinarka KRIK-a koja je objavila razgovor ponavlja da je snimka autentična.
"To što sada vidimo nekakve potvrde iz VJT-a o nekakvom vještačenju nekog vještaka, mi ne znamo ni tko je to – to je potpuna besmislica. Snimka je sto posto autentična, United Grupa ju je potvrdila. Ni Miller ni Lučić nisu demantirali da su vodili razgovor, branili su se time da nisu baš tako mislili, a onda se našao Nenad Stefanović da bude veći katolik od Pape i brani te ljude od nečega što su već priznali da su učinili. Bizarno je da jedno tužiteljstvo na ovakav način izlazi s ovakvim informacijama. To samo znači da nemaju ništa i da im je jedina uloga braniti Vučića, a ne baviti se sadržajem. Kako netko može misliti da mu je posao tužitelja braniti političke elite“, rekla je Vesna Radojević iz KRIK-a.
Podsjetila je da su KRIK već zastrašivali novčanim kaznama i tražili od njih originalnu snimku.
"Rekli smo da čuvamo svoje izvore i da je to za svakog novinara svetinja, nakon čega su nam prijetili novčanim kaznama. Tada smo ih uputili na snimku s YouTubea i poslali im je“, rekla je novinarka KRIK-a.
Nada se da će Tužiteljstvo za organizirani kriminal obaviti bolji posao, jer i oni vode istragu.
"I u dopisu su objasnili da im je potrebna snimka i naglasili da ne traže izvor, nego se bave sadržajem razgovora. Nadam se da će TOK obaviti bolji posao od VJT-a i Stefanovića, kojemu je jedini motiv obrana direktora Telekoma i Vučića“, dodala je Radojević.
Na adresu redakcije KRIK-a iz Višeg tužiteljstva u Beogradu stigao je zahtjev za dostavu audio-snimke razgovora Lučića i Millera, koja je tužiteljstvu, kako navode, potrebna kako bi se provjerili navodi iz kaznene prijave koju je podnijela United Grupa.
"Potrebno je da nam dostavite original ili ‘najbližu kopiju’ audio-snimke ili, ukoliko postoji mogućnost, uređaj kojim je razgovor snimljen… sve radi provjere njegove autentičnosti, kao i provjere navoda iz kaznene prijave“, stoji u dopisu tužiteljstva.
Glavni urednik KRIK-a Stevan Dojčinović kaže da se iz sadržaja dopisa vidi kako tužiteljstvo zapravo želi otkriti tko je novinarski izvor, odnosno osoba koja je novinarima dostavila snimku.
Snimku razgovora Lučića i Millera KRIK je objavio na svom YouTube kanalu krajem kolovoza.
Na snimci se čuje kako Lučić, inače bliski suradnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da je Vučić tražio smjenu Aleksandre Subotić, jedne od ključnih osoba kompanije United Media – pod čijim okriljem djeluju mediji N1, Nova S, Danas i Radar.
"Ne mogu danas otpustiti Aleksandru, kao što smo razgovarali, u redu? Moram tu kompaniju u Srbiji učiniti vrlo malom, ako razumijete što mislim, i razdvojiti je“, čuje se Miller.
Razgovor se dogodio sredinom kolovoza, usred velikih promjena u vlasništvu i upravljanju United Grupom. Posljednjih mjeseci UG – koju kontrolira britanska privatna investicijska tvrtka BC Partners – prodala je nekoliko kompanija i prava na emitiranje, a među kupcima je bio i Telekom Srbija. Državna tvrtka je, kako je ranije objavio portal Raskrikavanje, za više od 650 milijuna eura kupila televizijsku platformu za dijasporu Total TV i prava na sportske prijenose Sport Kluba.
Ni Miller ni Lučić nisu porekli autentičnost snimke niti njezin sadržaj. United Grupa potvrdila je da se razgovor dogodio te je zanijekala da su Lučić ili bilo tko drugi vršili pritisak u vezi sa zapošljavanjem Aleksandre Subotić.
Međutim, novi direktor srpske podružnice United Grupe, Vladica Tintor – koji je ranije vodio srpsku Regulatornu agenciju za elektroničke komunikacije i poštanske usluge (RATEL) – 2. listopada podnio je kaznenu prijavu protiv neidentificiranih osoba.
Tako je tužitelj Aleksandar Milošević istoga dana zatražio snimku od KRIK-a kako bi "provjerio njezinu autentičnost“.
Razgovor Lučića i Milera možete poslušati ovdje.
