United Group u prvih devet mjeseci s dvije milijarde eura prihoda

Financijski rezultati United Groupa za prvih devet mjeseci ove godine odražavaju kombinaciju stabilnog rasta prihoda, snažnijeg rasta dobiti i daljnjeg jačanja bilance, istaknuto je u priopćenju telekomunikacijske i medijske kompanije koja posluje u osam zemalja jugoistočne Europe, pa tako i Hrvatskoj, a uključuje i telekomunikacijskog operatora Telemach, dok United Media, kao dio grupacije, upravlja televizijskim kanalima kao što su N1 i Nova TV.