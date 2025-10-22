Europski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

U dokumentu se navodi da je srpska vlada navodno pregovarala s vlasnicima United Medije, u čijem sastavu posluje i N1, o mogućem slabljenju tog medija. Parlament upozorava da bi, ako se ti navodi potvrde, to predstavljalo ozbiljan napad na već ugroženi medijski pluralizam u Srbiji. Srbija se poziva da uskladi svoje djelovanje s politikom EU u borbi protiv stranog uplitanja i širenja dezinformacija.