Tomislav Sokol: Ulazak ovakve Srbije u EU ne dolazi u obzir

Tomislav Sokol

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu održana je rasprava o stanju u Srbiji godinu dana nakon tragedije koja se dogodila u Novom Sadu. Govoreći na plenarnoj sjednici, hrvatski zastupnik Tomislav Sokol upozorio je na to da se duh velikosrpske ideologije još uvijek osjeća i u redovima onih koji se nazivaju promjenom te je napomenuo da je Beograd glavni izvor nestabilnosti u regiji.

"Tragedija u Novom Sadu nije bila izoliran incident, već podsjetnik na moralnu i političku krizu u kojoj se Srbija danas nalazi, a koji nam pokazuje da ovakvoj kakva je danas nije mjesto u Europskoj uniji.

Vučić je autokrat i glavni provoditelj velikosrpske ideologije, zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ako želi biti vjerodostojna, srbijanska oporba mora se jasno distancirati od takve politike. Iskustvo nedavnih prosvjeda nažalost pokazuje da se duh velikosrpske ideologije još uvijek osjeća i u redovima onih koji se nazivaju promjenom. Dok god je tako, bilo kakva ozbiljna transformacija ove zemlje ostat će samo prazna fraza.

Danas je Beograd, nažalost, glavni izvor nestabilnosti u regiji. To se najjasnije vidi u Crnoj Gori u kojoj su vidljivi obrasci prisutni u Srbiji, poput privođenja satiričara koji su kritični prema dijelu vlasti. Dugoročni opstanak suverene Crne Gore je u pitanju, a to je nešto što je izuzetno opasno za cijelu jugoistočnu Europu.

Dame i gospodo, dok Srbija ne prođe dubinsku katarzu i ne odrekne se destruktivne velikosrpske politike, ulazak u Europsku uniju ne dolazi u obzir.“ kazao je Sokol.