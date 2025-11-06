OBRANA NEOVISNOSTI
Predsjednik HND-a: "Vučićevo ovladavanje United Medijom prelilo bi se i na Hrvatsku. Treba reagirati brzo"
Prema informacijama Nove.rs, nekadašnji novinar CNN-a i bivši savjetnik u N1 Brent Sadler uskoro bi trebao preuzeti dužnost direktora svih medija unutar United Grupe.
To izaziva zabrinutost novinara i urednika unutar United Medije, tim više što konkretnih informacija i potvrda još nema, a sam Brent Sadler odbija odgovoriti na ta pitanja. Time bi, po svemu sudeći, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz sjene preuzeo utjecaj nad tamošnjim najutjecajnijim neovisnim medijima poput N1 i Nove.rs.
No dio United Grupe su i N1 televizija i Nova TV u Hrvatskoj, također i N1 u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, čiji su direktori, urednici i novinari zabrinuti zbog takvog mogućeg scenarija i pritiska na njihovu neovisnost.
"Prelit će se po zakonu spojenih posuda"
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko kaže kako prema informacijama koje ima iz prve ruke, direktori koji su došli u United Mediju još se nisu sastali niti čuli s urednicima i novinarima što "puno govori".
Preuzmu li ljudi bliski Vučiću kontrolu nad United Medijom, što bi to značilo za medije u Hrvatskoj, a posljedično i za društvo - pitali smo Zovka.
"U ovom za njega osjetljivom trenutku kada je vidno uzdrman, Vučić bi svakako htio imati svemedije pod kontrolom i ušutkati svaku kritičku riječ. Iako se to zbiva u Srbiji, ta priča itekako se tiče našeg medijskog prostora i naravno da se, po zakonu spojenih posuda, može preliti u Hrvatsku i reflektirati na naš medijski prostor i na naše društvo.
Tamo (u Srbiji) gdje je već godinu dana poluizvanredna situacija, vidi se kolika je važnost i javna vrijednost neovisnih medija i koliko je važno točno i pravodobno izvještanje javnosti."
"Zadržali bi brend, a razvodnili priču"
Zovko ima dojam da novoimenovani direktori u United Mediji zasad rade "nekako polako" i tumači zašto smatra da je tako.
"Izgleda da se i njima ne žuri i očito im je važno da ne dođe do reputacijske štete. Postavili su neke ljude koji su, recimo to tako, u jednom trenutku bili velika novinarska imena pa misle s tim argumentom, korak po korak, preuzeti United Mediju, ali tako da se zadrži brend, a novinarska priča razvodni. Ta situacija ih tjera da ne žure. Osim toga, Europska komisija ima na oku ono što se dešava", kaže Zovko.
"Ide li se na menadžerski otkup, učiniti to brzo"
U međuvremenu se, zbog opravdane bojazni od mogućeg gušenja uredničke i novinarske neovisnosti, javila inicijativa regionalnih direktora i urednika medija United Medije za menadžerskim otkupom.
Ideja je da zaposlenici United medije uz podršku neovisnih investitora preuzmu vlasništvo nad medijima.
Komentirajući tu inicijativu, dr. Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani, rekao je za N1 Slovenija kako bi to "vjerojatno bila najmudrija odluka za sve sudionike priče, a osobito za srpsko i regionalno novinarstvo, građane i demokraciju".
I predsjednik HND-a sličnog je mišljenja, ali uz jednu napomenu.
"To nije loša ideja, možda po uzoru na skupštinu FC Barcelone s malim i velikim dioničarima. Ali ako se bude išlo na to, trebalo bi napraviti brzo, u što kraćem roku, jer evidentno je da Vučić, neovisno o tome koliko će još biti na vlasti, želi ovladati United Medijom", kazao je Zovko.
