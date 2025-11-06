Predsjednik HND-a: "Vučićevo ovladavanje United Medijom prelilo bi se i na Hrvatsku. Treba reagirati brzo"

"Izgleda da se i njima ne žuri i očito im je važno da ne dođe do reputacijske štete. Postavili su neke ljude koji su, recimo to tako, u jednom trenutku bili velika novinarska imena pa misle s tim argumentom, korak po korak, preuzeti United Mediju, ali tako da se zadrži brend, a novinarska priča razvodni. Ta situacija ih tjera da ne žure. Osim toga, Europska komisija ima na oku ono što se dešava", kaže Zovko.