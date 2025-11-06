O menadžerskom preuzimanju
Slovenski profesor o inicijativi medija UM-a: Mudra odluka za sve sudionike, ali i za srpsko i regionalno novinarstvo te demokraciju
"Volja sadašnjeg vlasnika da medijsku kuću proda neovisnom vlasniku vjerojatno bi bila najmudrija odluka za sve sudionike ove priče, a osobito za srpsko i regionalno novinarstvo, građane i demokraciju“, ocjenjuje dr. Marko Milosavljević, profesor novinarstva u Ljubljani, komentirajući inicijativu United Medie za menadžersko preuzimanje uz podršku neovisnih investitora.
Kako pokazuje niz primjera u regiji – uključujući i Sloveniju – u prošlosti bi često bilo ključno bolje da su zaposlenici ili menadžment otkupili medijsku kuću dok je za to još bilo vremena, kaže profesor za N1 Slovenija.
Navodi da su mnoge medijske kuće završile u rukama ljudi kojima je novinarstvo bilo strano, a mediji tek sredstvo za ostvarivanje drugih interesa ili zaradu kroz prodaju nekretnina i razne (više ili manje sumnjive) nemedijske poslove.
"Nekada su neke medijske kuće, primjerice u Sloveniji, već bile u većinskom vlasništvu zaposlenih i menadžmenta – takav je bio slučaj s Delom devedesetih godina i Večerom u sličnom razdoblju. Kasnije su postojale slične inicijative, primjerice u Večeru, da zaposlenici ponovno otkupe ‘svoju’ medijsku kuću. To se, nažalost, nije dogodilo", kaže profesor Milosavljević.
Dodaje da je "unutarnji otkup", dakle otkup od strane većine zaposlenika ili menadžmenta, često način da se osigura očuvanje novinarskih standarda i političke neovisnosti.
"Ako za unutarnji otkup ne postoje financijske ili organizacijske mogućnosti, ostaje mogućnost pronalaska više strateških vlasnika koji razumiju važnost neovisnog novinarstva, koji zastupaju medijsku i novinarsku kvalitetu i integritet, te koji svoje financijske interese ostvaruju na ‘normalan’ način – a ne na takozvani žetveni način, gdje se ‘uzme što se više može, što prije’, pa makar za sljedeću godinu ne ostane ništa", navodi Milosavljević.
U trenutačno napetoj situaciji u Srbiji, ali i u medijima diljem regije – uključujući Sloveniju i Hrvatsku, koje su članice Europske unije u kojoj vrijedi obvezujući Europski akt o slobodi medija (EMFA) – odgovarajuća identifikacija, interes, ali i volja sadašnjeg vlasnika da medijsku kuću proda takvom neovisnom vlasniku, vjerojatno bi bila najmudrija odluka za sve uključene u ovu priču.
"A osobito za srpsko i regionalno novinarstvo, građane i demokraciju", zaključuje profesor Milosavljević.
