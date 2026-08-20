FOTO, VIDEO / Siščanin uhićen u Beogradu zbog višemilijunske prijevare. Evo što je policija pronašla u pretresu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su danas u Beogradu Gorana Kukuruzovića (1979), vlasnika kompanije „Taneo Group“, zbog sumnje da je učestvovao u višemilionskoj prevari, potvrđeno je iz MUP-a Srbije. Kukuruzović se sumnjiči za krivična djela prevare u obavljanju privredne djelatnosti, falsifikovanja službene isprave i pranja novca. Hapšenje je izvedeno u okviru akcije usmjerene na suzbijanje korupcije i finansijskog kriminala, a proveli su ga pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Srbije. Jordanskoj kompaniji obećao robu vrijednu 4,9 miliona eura Prema navodima policije, osumnjičeni je u aprilu 2024. godine navodno osmislio i realizovao prevaru na štetu jednog privrednog društva iz Jordana. Sumnja se da je prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe, ukupne vrijednosti 4,9 miliona eura, garantovao da će roba biti isporučena u roku od dva mjeseca, iako je, prema tvrdnjama istražnih organa, unaprijed znao da ugovorenu obavezu neće ispuniti. Na osnovu toga jordanska kompanija uplatila je avans od čak 403.710.000 dinara, odnosno približno 6,7 miliona KM. Nakon što je novac uplaćen, Kukuruzović je, kako se sumnja, svojim potpisom i pečatom kompanije ovjerio račun neistinitog sadržaja, koji je potom dostavljen knjigovođi kako bi u poslovnim knjigama bilo prikazano da je obaveza prema stranom poslovnom partneru ispunjena. Policija oduzela Bentley, Mercedes, Audi, satove i novac Istražitelji sumnjaju da je novac pribavljen prevarom potom prebacivan na račune drugih pravnih lica povezanih s njegovom kompanijom. Dio sredstava navodno je iskorišten za izmirivanje ranijih dugovanja i finansiranje redovnog poslovanja, dok je dio, prema sumnjama istražitelja, korišten za lične potrebe. Tokom pretresa osumnjičenog i stambenih prostorija koje koristi policija je pronašla i privremeno oduzela 51.790 eura u gotovini, sedam skupocjenih satova i više luksuznih automobila. Među oduzetim vozilima su Bentley Continental, Audi A8, Mercedes S klase i Mercedes G klase. Goranu Kukuruzoviću određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti predat nadležnom tužilaštvu na daljnje postupanje. S obzirom na to da je riječ o fazi istrage, navodi protiv osumnjičenog predstavljaju sumnje nadležnih organa i njegova krivica nije pravosnažno utvrđena.