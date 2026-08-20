opasni otpad
Svađa na sjednici Odbora o Gospiću: "Ti si bolestan čovjek!"
Danas se održava 33. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode.
Sjednicom predsjeda Dušica Radojčić (Možemo), a prisutno je 11 članova i članica Odbora.
Dnevni red
Na dnevnom redu je zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah započeti trajnu sanaciju odlagališta opasnog otpada u Gospiću, osigurati stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša te o poduzetim mjerama i nalazima izvještavati Hrvatski sabor.
Potom je na dnevnom redu i zaključak kojim se Vlada obvezuje u roku od tri dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa, informirati ih o stanju i planiranim mjerama te kontinuirano obavještavati javnost.
Također, zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje provesti nadzor nad odlagalištima za koja postoji sumnja na nezakonito odlaganje opasnog otpada te o rezultatima nadzora izvijestiti Hrvatski sabor u roku od tri mjeseca.
Predlagatelj svih zaključaka je predsjednik Republike Zoran Milanović.
Prijedlog promjene dnevnog reda
Zastupnik Željko Lacković predložio je objedinjavanje dnevnog reda, dok je Marija Selak Raspudić protiv toga.
Marin Miletić također je protiv objedinjavanja rasprave.
"Nakon predstave koju je HDZ izveo u Gospiću, gdje nisu dali građanima da govore, Plenković je vjerojatno poludio i dijelio čepe, pa sad možete govoriti", rekao je Miletić.
Hrvoje Zekanović javio se za riječ rekavši da je "nedavno kupio enciklopediju te sam pod slovom N, narcis, našao sliku Marina Miletića, gadljivog lažljivca".
Miletić mu je odgovorio da je bolestan čovjek", a Zekanović njemu "ti si bolestan čovjek".
Glasanje o promjeni dnevnog reda
Uslijedilo je glasanje o promjeni dnevnog reda kojim je utvrđeno da je 7 zastupnika glasalo za objedinjavanje tri točke dnevnog reda u jednu.
Krenula rasprava: "Krivo postavljena zakonska regulativa"
Ante Franić iz inicijative iz Gospića prvi je govorio.
"Mi smo građanska inicijativa, komunikacija s građanima Like je katastrofalno loša.", rekao je na početku.
"Došli smo kao zabrinuti građani", dodaje.
"Zakonska regulativa krivo je postavljena. Bavim se stočarstvom, nama svaki mjesec monitoring, a netko izveze otpad i nitko ga ne vidi. Nije problem samo sanacija to je hitan postupak, treba razmisliti i o izmjeni zakonske regulative da se Lika zaštiti kao ekološko područje!", kaže.
Glasanje o objedinjenom dnevnom redu
Usvajanje projedloga zaključka nije dobilo potreban broj glasova te je sjednica završena.
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