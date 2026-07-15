Govor mržnje srbijanske ministrice: "Javno je rekla ono što većina vlasti misli. Dačićeva izjava još opasnija"

Snežana Paunović nakon burnih reakcija objavila je priopćenje u kojem se, umjesto da se ogradi od svojih izjava, navodi kako se "ne odriče politike Socijalističke partije Srbije, koja je vodila Srbiju u neopisivo teškim povijesnim okolnostima, stranke koja je podnijela velike žrtve, stranke čije se ime najčešće spominjalo u Haagu, stranke koja nije nikoga molila ni za što kako bi ostala uspravna i vjerna svojim idejama. Ne odričem se ni strategija svoje stranke koje su bile odabrane za okolnosti oružane pobune na dijelu kuće koja se zove Srbija."