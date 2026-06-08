Liječnica: Ako ministrica želi raditi može se, ali mora ići malo dublje i morat će se zamjeriti ljudima

"Reći da, ovo što se sad po novinama razvlači od strane manjih bolnica, je problem ovog sustava to što su unatrag dvije godine ukinuti robovlasnički ugovori je notorna glupost dokaz neznanja problematike. Upozoravamo na manjak kadra u zdravstvenom sustavu od 2003, a sad je 2026. Robovlasnički ugovori su ukinuti, i to s razlogom prije dvije godine" poručila je i dodala da je to relikt iz prošlosti i da se ne možemo vraćati na to.