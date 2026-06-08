Tijekom pretjecanja, prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti da bi vozač, vodeći računa o razlici u brzinama kretanja svojeg vozila i vozila koje je namjeravao preteći, mogao sigurno izvršiti radnju pretjecanja bez ugrožavanja sigurnosti prometa i ometanja vozila iz suprotnog smjera. U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazilo je vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak.