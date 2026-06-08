OBJAVILA POLICIJA
Ovo su detalji teške nesreće kod Virovitice: Prestizao dva auta pa se frontalno sudario, četvero poginulih
Provedenim očevidom utvrđeno je da je 44-godišnji vozač osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Lipovca prema Breziku, započeo pretjecanje osobnog automobila austrijskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak te nepoznatog vozila kojim je upravljao nepoznati vozač, budući da su se oba vozila kretala ispred njega.
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Tijekom pretjecanja, prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti da bi vozač, vodeći računa o razlici u brzinama kretanja svojeg vozila i vozila koje je namjeravao preteći, mogao sigurno izvršiti radnju pretjecanja bez ugrožavanja sigurnosti prometa i ometanja vozila iz suprotnog smjera. U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazilo je vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak.
Na prometnoj traci došlo je do udara prednjeg dijela vozila virovitičkih registarskih oznaka u prednji dio vozila zagrebačkih registarskih oznaka. Uslijed siline udara vozilo zagrebačkih registarskih oznaka odbačeno je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se prevrnulo na krov i zaustavilo. Vozilo virovitičkih registarskih oznaka zarotiralo se te se zaustavilo na prometnoj traci.
Na mjestu događaja smrtno su stradali 47-godišnji vozač i 45-godišnja putnica iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka.
U helikopteru hitne medicinske službe, također na mjestu događaja uslijed zadobivenih ozljeda, preminuo je 66-godišnji putnik iz vozila virovitičkih registarskih oznaka.
U Općoj bolnici Virovitica od posljedica zadobivenih ozljeda, preminuo je 44-godišnji vozač vozila virovitičkih registarskih oznaka.
69-godišnja putnica iz vozila virovitičkih registarskih oznaka zadobila je teške tjelesne ozljede te joj je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica gdje je zadržana na liječenju.
Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, uz pomoć policijskih službenika.
Zbog provođenja očevida, promet državnom cestom DC538 bio je zatvoren od 12:20 do 17:35 sati te odvijao obilaznim pravcima.
Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.
Policija upozorava:
Sedam smrtno stradalih osoba u prometu u samo deset dana ozbiljno upozorava na potrebu veće odgovornosti i opreza svih sudionika u prometu.
Ova prometna nesreća još jednom pokazuje koliko posljedice nepropisnih i rizičnih ponašanja u prometu mogu biti tragične. U samo jednom trenutku neoprezna odluka može dovesti do tragedije.
Policija stoga poziva vozače da prije poduzimanja radnji poput pretjecanja koje je jedna od najsloženijih i najopasnijih radnji u prometu, procijene sve okolnosti na cesti, poštuju prometne propise te vožnju prilagode uvjetima i stanju kolnika. Posebno apeliramo na strpljenje i odgovorno ponašanje za upravljačem.
Pozivamo i ostale sudionike u prometu da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama kako bi se spriječile nove tragedije i sačuvali ljudski životi.
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