Hrvatska policija pojačala nadzor uz Savu, dronovima pomaže kolegama iz BiH

Robert Anic/PIXSELL (Ilustracija)

Hrvatska policija je pojačala nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području BiH u blizini granice uočena veća skupina migranata, doznaje se u četvrtak u MUP-u koji je policijsku akciju u susjednoj državi pomagao i dronovima.

Podijeli

Oglas

„Policijska tijela BiH poduzela su aktivnosti na svom području, dok je hrvatska policija istodobno rasporedila dodatne snage i opremu radi sprječavanja mogućih nezakonitih prelazaka na hrvatski teritorij”, kažu u MUP-u.

Dodaju da je to rezultat analize rizika i koordinacije s tijelima susjedne države kako bi BiH prevenirala nezakonite prelaske na mjestima gdje se oni najčešće događaju.

Na hrvatskoj strani na području rijeke Save angažirani su policajci sa službenim plovilom, dok se nadzor državne granice u širem području provodio i iz zraka bespilotnim letjelicama.

„Nakon hvatanja veće grupe migranata na BiH strani, tijekom noći hrvatski granični policajci bespilotnom su letjelicom na području BiH uočili još jednu skupinu osoba, o čemu je odmah obaviješteno operativno dežurstvo Postaje granične policije Stara Gradiška radi daljnjeg operativnog postupanja na BiH strani”.

Aktivnosti nadzora nastavljene su na tome području daljnjim angažmanom policijskih službenika, službenog plovila i operatera bespilotnih letjelica, kažu u MUP-u.

Dodaju da ovakvo postupanje pokazuje koliko su pravodobna razmjena informacija i koordinacija policijskih službi s obje strane granice važni za brzo reagiranje i učinkovito sprječavanje nezakonitih prelazaka državne granice.

Ministarstvo unutarnjih poslova BiH najavilo je da će o akciji izvijestiti u četvrtak poslijepodne. Mediji u BiH prenijeli su da je kod Gradiške u tijeku akcija hvatanja migranata koji su uglavnom iz Sirije.