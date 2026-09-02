Španjolska provela istragu: "Masovni prelazak 72.000 migranata u Ceutu bio je unaprijed osmišljen"

Istražitelji smatraju da događaj nisu organizirale kriminalne skupine niti da je bio posljedica poziva koji su se širili društvenim mrežama. Prema njihovoj procjeni, radilo se o unaprijed planiranom procesu. Jednim od ključnih pokazatelja smatraju činjenicu da se čak 90 posto ljudi vratilo u Maroko samo nekoliko sati nakon ilegalnog prelaska granice. To, prema CENIF-u, upućuje na zaključak da stvarni cilj operacije nije bila migracija.