IZA SVEGA - MAROKANCI?
Španjolska provela istragu: "Masovni prelazak 72.000 migranata u Ceutu bio je unaprijed osmišljen"
Masovni prelazak 72.000 migranata u Ceutu 30. i 31. srpnja nije bio spontan, nego rezultat operacije koju su, prema španjolskim istražiteljima, unaprijed osmislile i provele marokanske sigurnosne snage.
Proizlazi to iz izvješća Nacionalnog centra za imigraciju i granice (CENIF), obavještajne jedinice španjolske Nacionalne policije, koje je dostavljeno Nacionalnom sudu, piše El Español.
Prema zaključcima izvješća, migracijski val poslužio je kao paravan za operaciju kojom su upravljali marokanski agenti.
Dokument je završio kod tužiteljstva nakon što ga je zaprimila sutkinja Nacionalnog suda María Tardón. Ona je bila dežurna u vrijeme masovnog prelaska granice te je još 31. srpnja zatražila izvješća policije i Civilne garde kako bi se utvrdilo postoje li elementi kaznenog djela protiv neovisnosti države.
I španjolski premijer Pedro Sánchez u prvoj je reakciji masovni prelazak granice opisao kao "napad na teritorijalnu cjelovitost Španjolske".
Policijsko izvješće, koje je u ponedjeljak poslano sudu, detaljno rekonstruira događaje te odbacuje mogućnost da su deseci tisuća ljudi u Ceutu ušli spontano.
Istražitelji smatraju da događaj nisu organizirale kriminalne skupine niti da je bio posljedica poziva koji su se širili društvenim mrežama. Prema njihovoj procjeni, radilo se o unaprijed planiranom procesu. Jednim od ključnih pokazatelja smatraju činjenicu da se čak 90 posto ljudi vratilo u Maroko samo nekoliko sati nakon ilegalnog prelaska granice. To, prema CENIF-u, upućuje na zaključak da stvarni cilj operacije nije bila migracija.
Marokanski žandari, navodi se u dokumentu, imali su aktivnu ulogu u upravljanju kretanjem ljudi. Migrantima su davali upute te tisuće okupljenih u Castillejosu usmjeravali prema unaprijed određenim mjestima preko kojih su prelazili na španjolski teritorij.
Operaciju su istodobno nadzirale i osobe u civilnoj odjeći. Na snimkama se, prema izvješću, vidi kako izdaju naredbe uniformiranim pripadnicima marokanske policije. Upravo su te osobe usmjeravale ljude prema lukobranu El Tarajal i nadzirale događaje na terenu.
Na organiziranost operacije, smatraju istražitelji, upućuje i način na koji su ljudi pristizali u nekoliko jasno razdvojenih valova.
Prvi val zabilježen je 30. srpnja prije 11 sati, kada su pristizali uglavnom muškarci u dobi od 15 do 25 godina. Bili su opremljeni ronilačkim odijelima, perajama i pomagalima za plutanje, a gotovo svi bili su državljani Maroka.
Nakon toga, sve do 22 sata, struktura ljudi koji su ulazili u Ceutu promijenila se. Počele su pristizati cijele obitelji, među kojima žene i djeca. Većina je nosila sportsku odjeću i japanke te nije imala opremu za plivanje. Uz Marokance, u tom su se valu počeli pojavljivati i ljudi iz zemalja subsaharske Afrike.
Treći val počeo je oko 22 sata 30. srpnja i nastavio se tijekom sljedećeg dana. Profil ljudi koji su tada prelazili granicu ponovno je bio sličan onome iz prvog vala.
Prema zaključcima izvješća, takav raspored dolazaka bio je dio strategije kojom je najprije trebalo preopteretiti španjolski sustav nadzora granice na području El Tarajala. Fizički najspremniji pojedinci ondje su stvorili veliku gužvu, a nakon što je učinkovita kontrola granice na toj lokaciji postala praktički nemoguća, španjolske službe više nisu imale dovoljno kapaciteta za zaustavljanje dolaska ranjivijih skupina.
CENIF u izvješću podsjeća i da su nakon incidenta marokanski službeni izvori ponovno iznosili teritorijalne pretenzije prema Ceuti i Melilli.
Španjolski istražitelji zbog svega navedenog zaključuju da je događaj u Ceuti predstavljao oblik ofenzivne protuobavještajne operacije. Jedan od njezinih ciljeva, prema njihovoj procjeni, bio je dovesti u pitanje sposobnost španjolskih obavještajnih službi, osobito Nacionalnog obavještajnog centra (CNI), koje pripreme za operaciju nisu uspjele otkriti na vrijeme.
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