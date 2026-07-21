Dubrovački gradonačelnik o prijetnjama i GUP-u: Pretpostavljam što je razlog silne nervoze

Dokument briše 185 građevinskih zona i pretvara ih u zelene površine. Pritisak na gradske službe je velik. Svi koji žele i mogu graditi, prije samog usvajanja novog GUP-a, žele ishodovati dokumentaciju kako bi mogli graditi. Ja sam zaustavio te procese u okviru zakonskih normi i neće doći do izdavanja bilo kakvih dozvala u zaštićenom području Dubrovnika sve dok se ne usvoji novi GUP i pretpostavljam da je to razlog silne nervoze", rekao jeFranković i dodao;