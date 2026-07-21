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Mato Franković

Dubrovački gradonačelnik o prijetnjama i GUP-u: Pretpostavljam što je razlog silne nervoze

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N1 Info
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21. srp. 2026. 10:29
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Dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je ponovno pod 24-satnom policijskom zaštitom, drugi put u posljednjih godinu dana, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je otkrio što se to događa u Dubrovniku i postoje li prijetnje koje ugrožavaju njegovu sigurnost.

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"Policija radi svoj posao. Ono što je činjenica je da smo se mi odlučili donijeti jedan restriktivan GUP kako bi zaštitili Dubrovnik i očuvali kulturni identitet grada.

Dokument briše 185 građevinskih zona i pretvara ih u zelene površine. Pritisak na gradske službe je velik. Svi koji žele i mogu graditi, prije samog usvajanja novog GUP-a, žele ishodovati dokumentaciju kako bi mogli graditi. Ja sam zaustavio te procese u okviru zakonskih normi i neće doći do izdavanja bilo kakvih dozvala u zaštićenom području Dubrovnika sve dok se ne usvoji novi GUP i pretpostavljam da je to razlog silne nervoze", rekao jeFranković i dodao;

"Imam policijsku zaštitu. Vjerujem u institucije pravne države. Vjerujem u ministarstva od kulture do policije pa do samog predsjednika Vlade - svi su svjesni što radimo i imam podršku za takvo nešto. Vrijeme je za reći dosta i popraviti ono što se popraviti da", govori Franković koji objašnjava novi GUP.

"Radi se isključivo o građevinskim parcelama. Najveći fokus je na onima koji već imaju parcele koje se nalaze u građevinskim zonama u kontaktnoj zoni povijesne jezgre, a sve te parcele će u budućnosti postati zelene zone jer da kojim slučajem se izgrade, vi Dubrovnik kakav danas poznajete više ne biste prepoznali", rekao je Franković.

Odgovorio je i na pitanje koliki je procijenjeni gubitak za investitore koji su se nadali gradnji u zaštićenom području.

"Naša gruba procjena se kreće između 500 i 700 milijuna eura", otkrio je.

Na kraju je odgovorio i koliko je privatnih investitora koji su pogođeni

"Radi se o 175 parcela. Različiti su investitori, kriju se uglavnom iza različitih tvrtki, ima nešto i fizičkih osoba, ali uglavnom su to investitori", zaključio je.

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dubrovnik gup mato franković prijetnje

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