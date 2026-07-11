Vučić: Mi, za razliku od drugih, pokazujemo poštivanje i uvijek se duboko naklonimo žrtvama

"Danas trebamo pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Ja to činim i ovog puta. I uvijek ćemo to činiti. Mi, za razliku od drugih, pokazujemo poštivanje i uvijek se duboko naklonimo žrtvama. To je naša obveza, jer time pokazujemo da smo ljudi", rekao je Vučić.