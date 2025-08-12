VIDEO / Izbio sukob u Srbiji: Policija intervenirala, lakše ozlijeđena dva studenta

"U jednom trenutku čak je primijenila silu na naše kolege, s našeg sveučilišta. Dvoje kolega je ozlijeđeno, nisu ozbiljne ozljede, ali došlo je do uporabe sile. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, umjesto da brane nas, došli su braniti ovdje ljude koji su upali na Državni sveučilište i koji su prekršili autonomiju Sveučilišta", rekao je.