VIDEO / Izbio sukob u Srbiji: Policija intervenirala, lakše ozlijeđena dva studenta

Prosvjed na koji su pozvali studenti Državnog sveučilišta u Novom Pazaru počeo je incidentima. Policija je intervenirala i došlo je do fizičkog sukoba ispred zgrade Općinskog suda u Novom Pazaru, javljaju studenti za N1 Srbiju.
Student Kemal Škrijelj potvrdio je za N1 Srbiju da je policija u jednom trenutku primijenila silu nad studentima i da su dvoje njegovih kolega ozlijeđeni u intervenciji, ali da na sreću nemaju ozbiljne ozljede.
"Mi smo se jutros okupili, kao i ranije što smo radili, mirnim putem da blokiramo zgradu suda u Novom Pazaru zato što zahtijevamo oslobađanje i obranu sa slobode naših sugrađana koji su obranili nas i Državni sveučilište u Novom Pazaru.
Branili su nas onog dana kada su batinaši ušli na naš fakultet i prekršili autonomiju Sveučilišta. A s batinašima je također ušao i načelnik policije i time prekršio autonomiju sveučilišta. Mi ćemo ovdje ostati dok naši sugrađani ne budu pušteni da se brane sa slobode", rekao je Škrijelj.
Policija i dalje ispred suda
On prenosi da je policija i dalje prisutna ispred suda.
"U jednom trenutku čak je primijenila silu na naše kolege, s našeg sveučilišta. Dvoje kolega je ozlijeđeno, nisu ozbiljne ozljede, ali došlo je do uporabe sile. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, umjesto da brane nas, došli su braniti ovdje ljude koji su upali na Državni sveučilište i koji su prekršili autonomiju Sveučilišta", rekao je.
On je pozvao sve građane Srbije i građane Novog Pazara da dođu u Novi Pazar, "da oslobode njihove sugrađane koji su uhićeni".
"Pozivamo i sve političke stranke Novog Pazara i sve nevladine organizacije da se oglase i kažu svoj jasni stav o ovom pitanju", navodi Škrijelj.
Situacija je, kako nam je rekao, trenutno mirna, a studenti su raspoređeni na tri ulaza u sud.
"To su tri sektora, iza su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i tu su studenti koji blokiraju mirno sud. Mirna je situacija, ostajemo do daljnjega, dok se naši sugrađani ne puste da se brane sa slobode", kaže.
Kako su ranije objavili studenti, razlog prosvjeda je to što je od ukupno 11, još dvoje građana Novog Pazara koji su branili studente DUNP-a u pritvoru.
"Ljudi su na ulici, iscrpljeni od sunca i manjka sna. Načini prosvjeda su, također, na rubu iscrpljenosti. Zbog navedenog, studenti su odlučili napraviti korak naprijed, da organiziraju prosvjed ispred Općinskog suda u Novom Pazaru", naveli su studenti.
Prosvjed je počeo u 6.00 sati.
