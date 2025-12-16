Jedinstven slučaj u BiH: Sve razine vlasti ujedinile se zbog odluke Hrvatskog sabora

"Prvo ćemo raditi na predmetima vezanim uz Espoo konvenciju i Aarhušku konvenciju. I Hrvatska i Bosna i Hercegovina potpisnice su tih konvencija i moraju se pridržavati njihovih odredbi koje se odnose na prekogranični utjecaj. Iskoristit ćemo sve instrumente koje te konvencije nude. Bosna i Hercegovina angažirala je i odvjetničku kuću iz Francuske koja je pripremila predstavku za Tajništvo Espoo konvencije. Na temelju te predstavke naša će delegacija 15. svibnja 2026. godine, zajedno s ministrima, iznositi i braniti argumente. U međuvremenu smo napravili iskorak uključivanjem znanstvene i akademske zajednice. Nedavno su održane konferencije u organizaciji Biotehničkog fakulteta u Bihaću i Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci, na kojima smo prikupili oko 40 znanstvenih radova koji će biti dostavljeni i koji idu u našu korist. Jučer smo obavili posljednje dostave tih istraživanja. Suština je dokazati da to nije prihvatljiva lokacija za izgradnju."