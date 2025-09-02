"Kada uskoro odem s vlasti": Vučić u Pekingu otkrio čime će se baviti

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, prvi je put nagovijestio što bi mogao raditi kada ode s vlasti.
Oglas
„Kada uskoro odem s vlasti,” rekao je Vučić u obraćanju novinarima iz Kine, „i kada se moja kći vrati s master studija, budući da se time bavila – statistikom – ako otvori svoju firmu, radit ću kod nje,” prenosi Danas.
Vucic spoke in Russian during his meeting with Putin in Beijing.— Admirim (@admirim) September 2, 2025
He boasted that Serbia is "the only country in Europe that hasn’t imposed any sanctions on the Russian Federation."
Ahead of his previous meeting with Putin, the EU had stated that it "will not be taken lightly."… pic.twitter.com/0a8fx99jO5
Prije ove izjave, Vučić je komentirao najnovije nalaze agencije Ipsos, rekavši da rezultati istraživanja predstavljaju samo „fotografiju” onoga što je učinjeno, te da nisu razlog ni za posebnu radost ni za posebnu zabrinutost.
🚨🇨🇳 BREAKING NEWS:— Global Dissident (@GlobalDiss) September 2, 2025
Serbian President Aleksandar Vučić spotted waiting in line to speak with Vladimir Putin, standing patiently for his turn with the Russian leader. pic.twitter.com/e0bbsaFgiR
Predsjednik Srbije obratio se novinarima nakon sastanaka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, na marginama obilježavanja kineske pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas