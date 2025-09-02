Oglas

"Kada uskoro odem s vlasti": Vučić u Pekingu otkrio čime će se baviti

N1 Info
02. ruj. 2025. 17:25
Ruling SNS party meets, President Aleksandar Vucic to attend
Andrej ISAKOVIC / AFP

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, prvi je put nagovijestio što bi mogao raditi kada ode s vlasti.

„Kada uskoro odem s vlasti,” rekao je Vučić u obraćanju novinarima iz Kine, „i kada se moja kći vrati s master studija, budući da se time bavila – statistikom – ako otvori svoju firmu, radit ću kod nje,” prenosi Danas.

Prije ove izjave, Vučić je komentirao najnovije nalaze agencije Ipsos, rekavši da rezultati istraživanja predstavljaju samo „fotografiju” onoga što je učinjeno, te da nisu razlog ni za posebnu radost ni za posebnu zabrinutost.

Predsjednik Srbije obratio se novinarima nakon sastanaka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, na marginama obilježavanja kineske pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.

