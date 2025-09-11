Kovačević: Europska komisija nije mogla ostati gluha i nijema na ono što se događa u Srbiji

"Nezadovoljni su nepoštivanjem zakona, nekažnjavanjem krivaca za pad nadstrešnice u Novom Sadu, ali i Vučićevom politikom prema Kosovu, vjerojatno jer nije vojskom napao Kosovo. Iz redova prosvjednika čuju se optužbe i pogrdni nazivi za policiju. To je konfuzija koja obilježava društvenu svijest u Srbiji. To podsjeća na situacije iz povijesti i sadašnjosti. Recimo Njemačka je u tridesetim godinama prihvatila nacistički režim jer je on rekao da Njemačka nije trebala izgubiti Prvi svjetski rat, da je izdana i da će oni ispraviti tu nepravdu", kaže Kovačević.