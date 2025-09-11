Tridesete godine 20. st.
Kovačević: Europska komisija nije mogla ostati gluha i nijema na ono što se događa u Srbiji
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević. Osvrnuo se na stanje u Srbiji
Oglas
Ursula von der Leyen nije, kao što su neki očekivali, izrijekom spomenula Srbiju u svom govoru u Strasbourgu, a naš gost smatra da to samo pokazuje kako Europska unija trenutačno funkcionira prema principu dvostrukih mjerila.
"Očito je da se EU ne odnosi prema svim državama kandidatkinjama na isti način. Nekim vladama tolerira mnogo toga, suprotno kriterijima koje bi morale zadovoljiti. Drugima ne tolerira i zamjera mnogo manje grijehe od onih koje je počinio, recimo, Aleksandar Vučić", kaže Božo Kovačević.
"Ali na koncu ni Europska komisija nije mogla ostati gluha i nijema na ono što se događa u Srbiji, koja je očito na rubu građanskog rata. Vlast očito pribjegava sili kao pokušaju stišavanja velikog nezadovoljstva. Ali isto tako, unatoč masovnosti prosvjednog pokreta, nije sasvim jasno čime su sve prosvjednici nezadovoljni."
Međutim, Kovačević smatra da je prosvjedni pokret u Srbiji društveni fenomen koji se ne može svesti na jedan nazivnik, a u njemu pronalazi i problematične tendencije.
"Nezadovoljni su nepoštivanjem zakona, nekažnjavanjem krivaca za pad nadstrešnice u Novom Sadu, ali i Vučićevom politikom prema Kosovu, vjerojatno jer nije vojskom napao Kosovo. Iz redova prosvjednika čuju se optužbe i pogrdni nazivi za policiju. To je konfuzija koja obilježava društvenu svijest u Srbiji. To podsjeća na situacije iz povijesti i sadašnjosti. Recimo Njemačka je u tridesetim godinama prihvatila nacistički režim jer je on rekao da Njemačka nije trebala izgubiti Prvi svjetski rat, da je izdana i da će oni ispraviti tu nepravdu", kaže Kovačević.
"Srpska široka javnost ne može, čini se, prihvatiti da je Srbija izgubila ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, ne može prihvatiti da su Albanci porazili Srbiju. Srpska javnost mora shvatiti da je izgubila ratove u devedesetima jer je međunarodna zajednica osudila agresivne politike Slobodana Miloševića. Dakle, međunarodna zajednica i NATO pobijedili su Srbiju, a ta intervencija je bila posljedica srpske politike."
"Trebalo bi osvijestiti uzroke i posljedice i možda pomoći jasnijem artikuliranju zahtjeva prosvednog pokreta. Taj pokret se sada jasno usmjerio na zahtjev za raspisivanjem izbora. Europa se sada morala uvjeriti da Vučićeve metode u sve većoj mjeri odudaraju od demokratskog standarda", zaključio je Kovačević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas