Blokada, koja je obuhvatila i prijevoznike iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, bila je odgovor na pravila koja su ograničavala boravak stranih vozača u EU-u, čak i unatoč tome što su boravili isključivo u tranzitu. Prosvjedi su trajali pet dana, te su svakoga dana izazivali štetu veću od 100 milijuna eura.