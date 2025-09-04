Mađarska podržala Dodikov referendum, reakcije iz BiH - nema

A odluka Ustavnog suda RS-a ne bi trebala biti sporna da se sud vodi isključivo pravom. Referendumsko je pitanje suprotno prije svega Ustavu Republike Srpske jer on u članku 77. propisuje da Narodna skupština može raspisati referendum samo o pitanjima o kojima odlučuje entitetska skupština. A to nisu presude sudova, ali ni odluke SIP-a.