Mađarska podržala Dodikov referendum, reakcije iz BiH - nema

Mađarska, kao članica EU i NATO-a, brutalno gazi principe međunarodnog prava otvorenom podrškom referendumu u bh. entitetu. Umjesto poštovanja suvereniteta države Bosne i Hercegovine, Budimpešta bira otvoreno miješanje i podršku osuđenom političaru.
Skandalozne poruke iz Mađarske nakon sastanka bivšeg predsjednika RS-a sa šefom mađarske diplomacije. Péter Szijjártó pozdravio je referendum koji je zaključcima NSRS-a zakazan za 25. studenoga.
No RS nije država već entitet države BiH čiji je sud pravomoćno osudioMilorada Dodika na šest godina zabrane političkog angažmana i godinu dana zatvorske kazne, zbog čega je Središnje izborno povjerenstvo, čiji je rad usput jasno definiran Aneksom 3 Daytonskog sporazuma, donijelo odluku o prestanku Dodikova mandata.
No mađarski šef diplomacije očito ne priznaje bh. institucije, kako piše N1 BiH– umjesto toga Dodik je i dalje predsjednik koji u njegovom prisustvu izravno najavljuje samostalnost bh. entiteta.
Reakcija iz BiH?
Reakcije iz BiH nema. Nema ni prosvjednih nota – valjda se naviklo na, u najmanju ruku, kontroverzne stavove mađarskih dužnosnika.
Agencije u međuvremenu prenose stav visokog dužnosnika kako NATO snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Da je svaka prijetnja secesijom destabilizirajuća i opasna.
"Podržavamo BiH i njezine državne institucije", jasna je poruka koja dolazi nakon što je Milorad Dodik najavio da će tražiti od Rusije u Vijeću sigurnosti UN-a da stavi veto na produženje misije "Althea" EUFOR-a u BiH, ali i rusku podršku referendumu o neovisnosti RS-a.
"Nećemo dozvoliti sigurnosni vakuum"
"Nećemo dopustiti da se pojavi sigurnosni vakuum", poručili su iz NATO-a.
A dok Dodik šeta po Mađarskoj, entitetske institucije odrađuju zadani pravac.
Očekivano, na današnjoj sjednici Vijeća naroda, kasnije i zajedničke, nije postignut dogovor o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka upravo zbog najavljenog referenduma i referendumskog pitanja.
A odluka Ustavnog suda RS-a ne bi trebala biti sporna da se sud vodi isključivo pravom. Referendumsko je pitanje suprotno prije svega Ustavu Republike Srpske jer on u članku 77. propisuje da Narodna skupština može raspisati referendum samo o pitanjima o kojima odlučuje entitetska skupština. A to nisu presude sudova, ali ni odluke SIP-a.
Što ako se Ustavni sud RS-a ipak odluči drukčije?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine može odlučivati samo o aktima koji su stupili na snagu. Da bi se to dogodilo, Ustavni sud RS-a treba odbiti Klub Bošnjaka, tada se sporni akti vraćaju u NSRS, idu dalje na potpisivanje ukaza i objavu u Službenom glasniku RS-a.
Ostaje pitanje tko će potpisati ukaz s obzirom na to da je Milorad Dodik ostao bez funkcije predsjednika RS-a.
