Masovna tučnjava u BiH: Sukob izbio zbog murala o Vukovaru, uhićene dvije osobe

Dvije osobe uhićene su nakon grupnog sukoba koji se dogodio u nedjelju oko 18:30 sati u Stocu, potvrdio je MUP Hercegovačko-neretvanske županije.
Oglas
Policijski službenici izašli su na teren po dojavi te stavili situaciju pod kontrolu. Nakon utvrđivanja okolnosti i identifikacije sudionika, policija je uhitila V. Č. (1993.) i N. R. (1984.).
Glasnogovornica MUP-a HNŽ Ilijana Miloš potvrdila je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih te da policija nastavlja s utvrđivanjem identiteta svih sudionika narušavanja javnog reda i mira.
Prema informacijama medija iz Hercegovine, sukob je uslijedio nakon što je tijekom noći oštećen mural posvećen Vukovaru, koji je prethodno oslikan na kružnom toku u Stocu. Tijekom dana mural je obnovljen, a uz njega je oslikan i novi mural s porukom: “Stolac – nikad ovo neće biti zemlja dušmanska – Srebrenica”.
Neslužbeno se navodi da su u neredima sudjelovali pripadnici suprotstavljenih navijačkih skupina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas