Masovna tučnjava u BiH: Sukob izbio zbog murala o Vukovaru, uhićene dvije osobe

23. ožu. 2026. 09:56
Dvije osobe uhićene su nakon grupnog sukoba koji se dogodio u nedjelju oko 18:30 sati u Stocu, potvrdio je MUP Hercegovačko-neretvanske županije.

Policijski službenici izašli su na teren po dojavi te stavili situaciju pod kontrolu. Nakon utvrđivanja okolnosti i identifikacije sudionika, policija je uhitila V. Č. (1993.) i N. R. (1984.).

Glasnogovornica MUP-a HNŽ Ilijana Miloš potvrdila je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih te da policija nastavlja s utvrđivanjem identiteta svih sudionika narušavanja javnog reda i mira.

Prema informacijama medija iz Hercegovine, sukob je uslijedio nakon što je tijekom noći oštećen mural posvećen Vukovaru, koji je prethodno oslikan na kružnom toku u Stocu. Tijekom dana mural je obnovljen, a uz njega je oslikan i novi mural s porukom: “Stolac – nikad ovo neće biti zemlja dušmanska – Srebrenica”.

Neslužbeno se navodi da su u neredima sudjelovali pripadnici suprotstavljenih navijačkih skupina.

