Mustafa Cerić predlaže Bosansku pravoslavnu crkvu. Odmah dobio oštar odgovor iz SPC-a

Zaključuje kako to ne bi bilo nijekanje pravoslavlja "već njegovo ukorjenjivanje u bosanski povijesni i kulturni prostor" jer bosanska pravoslavna crkva ne bi bila protiv bilo koga, nego za Bosnu odnosno za njenu suverenost ta za dostojanstvo pravoslavnih vjernika koji Bosnu doživljavaju kao svoju jedinu domovinu, a ne kao produžetak tuđih nacionalnih i crkvenih projekata.