GUŠENJE MEDIJSKIH SLOBODA
N1 svakodnevno na meti napada u Srbiji: "Prijetnje i provokacije ne utječu na naš profesionalizam - i dalje ćemo biti na ulicama"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao ni njegovi stranačke kolege, ne propušta priliku targetirati neovisne medije i u tom je smislu N1 svakodnevno meta napada.
"Optužuju nas, samo zato što prenosimo sliku događaja u Srbiji, da organiziramo i huškamo na nasilje. Istodobno, kao da pokušavaju utišati i ignorirati naš rad, ne odgovarajući na naše upite, pa čak do toga da nas ne puštaju na konferencije za medije", kažu kolege iz Srbije.
Treću noć zaredom scenarij na ulicama je već poznat.
Ivica Dačić šuti
Kada se policija počne grupirati, muškarci, čuvari prostorija Srpske napredne stranke (SNS), počinju provocirati, novinari oblače žute prsluke s jasnom oznakom "press" kako bi mogli obavljati svoj posao, i uglavnom se grupiraju uz policiju.
"Filipe, ovdje je vrlo napeta situacija, ali bez većih incidenata", javila se novinarka N1.
Samo nekoliko minuta kasnije uslijedio je napad, ciljano na novinarske ekipe.
No o tome ministar policije Ivica Dačić šuti. I on je počeo dijeliti medije, pa ekipi N1 nije bilo dopušteno prisustvovati njegovom obraćanju.
"Dalje od portirnice u Palati Srbija naša ekipa nije mogla", izvijestila je reporterka N1.
Nije prvi put da nisu mogli ući. Godinama ne mogu dobiti izjave, informacije koje traže u ime građana, nema gostovanja, a targetiranja su svakodnevna, pa čak ni prijetnje zatvaranjem kuće nisu izostale.
"Srbija će pobijediti, a ja želim ispričati se svim ljudima, svima onima koji me savjetuju i upozoravaju da je vrijeme za izvanredno stanje. Da je vrijeme da se ukinu N1 i Nova, da se vojska Srbije izvede na ulice. Ja nemam ništa protiv", rekao je predsjednik Vučić.
"Ovo nije normalna zemlja, kao što svi znamo. I ta nenormalnost se pojačava i ne mislim da će se sve zaustaviti samo na zabrani odlaska na konferencije, već od sinoć vidim da će nas dodatno kriminalizirati", kaže Slobodan Georgiev, direktor vijesti TV Nove.
"Razmjenjuju informacije s propagandistima"
Prijetnje stižu svim reporterima koji izvještavaju s ulica Srbije, a sinoć je meta bila kolegica koja je izvještavala iz Novog Sada, Sanja Eker. Sve zakuhano u istom centru u koji se uključio i predsjednik države.
"Ovo je sada jako simptomatično, da ne kažem bolesno – to što imate izravnu vezu MUP-a i Informera. Vidimo da oni razmjenjuju informacije s onima koji nisu novinari, to su propagandisti. To čak nije ni tabloidno novinarstvo, već zla propaganda", objašnjava Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).
Novinari United Media mjesecima su targetirani kao teroristi, ustaše i organizatori antisrpskih prosvjeda s porukom da izazivamo nemire.
"Jedini ljudi koji organiziraju nemire u Srbiji su Vučić i Dačić, budući da oni upravljaju silom. Oni imaju monopol sile. Mi imamo jednu drugu silu, a to je ono što ljudi vole gledati i znaju da smo važni, i zbog toga postojimo – to je naša snaga", navodi Georgiev.
Novinari neovisnih medija u obavljanju svoga posla ne mogu se osloniti na policiju, koja je licem okrenuta prema građanima, a ne prema crnim kapuljačama s motkama i fantomkama.
"Policija nije narodna policija, već stranačka, koja radi po nalogu centrale Srpske napredne stranke. I u narednom će razdoblju biti samo produžena ruka nasilnicima koji će nemilosrdno tući svakoga tko se nađe na putu ‘progresa’ koji propagira Aleksandar Vučić", smatra Vojislav Milovančević, novinar Nove.
Prijetnje, napadi i provokacije koje novinari N1 i TV Nove trpe ne utječu na naš profesionalizam. I dalje ćemo biti na ulicama, kao i na studentskim i građanskim prosvjedima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare