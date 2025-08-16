VIDEO / Policija u Beogradu oklopnim vozilima i suzavcem rastjerivala prosvjednike

Tisuće ljudi okupile su se u petak i u drugim gradovima diljem zemlje, između ostalog u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Šapcu, Loznici i Kragujevcu. Spontane demonstacije izbile su nakon sinkroniziranog napada pristaša vladajuće stranke na demonstrante u dva vojvođanska grada u utorak, te brutalnih akcija policije u noći na petak u kojima su uhićeni deseci prosvjednika, među kojima i maloljetnici.