Naftna industrija Srbije nakon američkog odobrenja dogovorila isporuku prvih količina nafte

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio nakon odobrenja licencene kako se očekuje "da najkasnije do 15. siječnja stigne prvih 85.000 tona sirove nafte" koja je ranije isporučena u Omišalj, te da 17. ili 18. siječnja rafinerija u Pančevu nastavi rad i počne proizvoditi naftne derivate od 25. ili 26. siječnja. Vučić je pozvao "Ruse i Mađare" da čim prije prije dogovore kupoprodajni ugovor za NIS.