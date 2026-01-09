Naftna industrija Srbije nakon američkog odobrenja dogovorila isporuku prvih količina nafte

Naftna industrija Srbije (NIS) je nakon "niza sastanaka" od trenutka odobrenja operativne licence dogovorila isporuku prvih količina sirove nafte za preradu u svojoj rafineriji u Pančevu, doznaje Radio-televizija Srbije u toj kompaniji.
Ne navodeći pojedinosti o dogovoru, RTS javlja kako se "uskoro"očekuje više detalja o količini i rokovima prve isporuke.
Američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja u tijeku pregovora o promjeni većinskog ruskog vlasništva, a tom je licencom i Janafu omogućena isporuka sirove nafte koja nije ruskog podrijetla pančevačkoj rafineriji, nakon što su rafinerijska postrojenja obustavila rad početkom prosinca.
Janaf je u srijedu 31. prosinca priopćio kako je odmah spreman započeti opskrbu naftom jedine operativne rafinerije u Srbiji.
"Nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom", objavio je Janaf.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio nakon odobrenja licencene kako se očekuje "da najkasnije do 15. siječnja stigne prvih 85.000 tona sirove nafte" koja je ranije isporučena u Omišalj, te da 17. ili 18. siječnja rafinerija u Pančevu nastavi rad i počne proizvoditi naftne derivate od 25. ili 26. siječnja. Vučić je pozvao "Ruse i Mađare" da čim prije prije dogovore kupoprodajni ugovor za NIS.
Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su poslije novogodišnjih praznika u Srbiju i započeli "dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije i obilazak ključnih kapaciteta NIS-a, uključujući i rafineriju".
Ured američkog ministarstva financija za inozemnu imovinu OFAC licencom je Naftnoj industriji Srbije produljio rok za pregovore o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u do 24. ožujka, nakon prethodnog roka za promjenu vlasničke strukture koji je bio do 13. veljače.
Ni MOL ni NIS nisu se u međuvremenu očitovali o tijeku dosadašnjih dogovora u promjeni strukture vlasništva u NIS-u.
