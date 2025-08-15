"Nismo vreća za udaranje": Novi prosvjedi diljem Srbije

Diljem Srbije sinoć su održani prosvjedi, a policija je na više mjesta koristila suzavac kako bi rastjerala okupljene.
Oglas
U Novom Sadu su demolirane prostorije SNS-a, dok se na društvenim mrežama dijele snimke brutalnog premlaćivanja prosvjednika u Valjevu. Gimnazijalci iz Valjeva pozvali su na novi prosvjed u tom gradu u subotu, 16. kolovoza, u 19 sati.
Za večeras su u Lapovu i Rači najavljeni skupovi ispred zgrada općina, dok će se sutra od 19 sati prosvjed održati u Kniću.
U Novom Sadu građani su se okupili ispred Policijske postaje, a skup je organizirala grupa bajkera koja je policiji poručila da uhapse napadače na njihova prijatelja Darka.
On je, prema njihovim riječima, u srijedu na prosvjedu u Novom Sadu srušen s motora te ga je skupina muškaraca u crnom brutalno pretuokla palica.
U Beogradu su građani blokirali promet na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, ispred zgrade Vlade Srbije. Na licu mjesta nije bilo uniformirane policije, ali su primijećeni policajci u civilu.
Na Novom Beogradu okupljanje se odvija kod kružnog toka ispred Općine. Promet nije zaustavljen, a prema riječima reporterke N1, postojale su najave da bi okupljeni mogli prijeći most, no to još nije potvrđeno.
Građani su rekli da ih je uznemirio velik broj oklopnih vozila, ali da su odlučni održati skup, a spominjali su i mogućnost odlaska do prostorija SNS-a na Novom Beogradu. Skup prate zviždaljke i trubljenje automobila u znak podrške.
U Valjevu je prosvjedna šetnja krenula prema zgradi policijske uprave, gdje se i dalje nalazi više uhićenih nakon jučerašnjih događaja. Ivan Manić iz koalicije sVAnuće izjavio je da traže odgovornost gradonačelnika i načelnika policijske uprave.
"Po onome što sam sinoć saznao, od informacija koje smo jutros dobili od odvjetnika, broj uhićenih varira, ali sigurno ih je više od četrdeset. Što se tiče broja zadržanih u pritvoru, njih je trenutno 17, svi će sutra oko deset sati biti izvedeni pred tužitelja, svi s istom kvalifikacijom, a to je napad na službenu osobu. Naši pravni timovi radit će na tome da im pomognu u njihovoj obrani. Također, ozlijeđenih građana bilo je mnogo, ali i tu se špekulira brojkama - sigurno više od 60, neke priče govore čak i oko 100", rekao je Manić.
Građani Valjeva tvrde da su u šoku i da ovakvo nasilje pamte još iz vremena fašističke uprave, ističući da je "policija tukla sve što se našlo na ulici".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas