"Nismo vreća za udaranje": Novi prosvjedi diljem Srbije

"Po onome što sam sinoć saznao, od informacija koje smo jutros dobili od odvjetnika, broj uhićenih varira, ali sigurno ih je više od četrdeset. Što se tiče broja zadržanih u pritvoru, njih je trenutno 17, svi će sutra oko deset sati biti izvedeni pred tužitelja, svi s istom kvalifikacijom, a to je napad na službenu osobu. Naši pravni timovi radit će na tome da im pomognu u njihovoj obrani. Također, ozlijeđenih građana bilo je mnogo, ali i tu se špekulira brojkama - sigurno više od 60, neke priče govore čak i oko 100", rekao je Manić.