Jurčić o inflaciji: Poduzetnici nastoje iskoristiti situaciju, ali...

"Naša inflacija je rezultat postojeće ili nepostojeće ekonomske politike. Inflacija je odnos ponude i potražnje. Ako je tržište loše regulirano, ne onako kako su to radili komunisti i socijalisti, nego onako kako se to radi u tržišnoj ekonomiji, dizat će se cijene. Mi nemamo dovoljnu vlastitu ponudu da bismo odgovorili na dodatnu potražnju, a drugi element je to što nemamo razvijen dubinski nadzor nad poslovanjem hrvatskog gospodarstva pojedinaca", kazao je Jurčić.