Nogometni sudac junak u susjedstvu: Krenuo na utakmicu pa naišao na prometnu nesreću...

N1 / F.Z., Ilustracija

Bosanskohercegovački nogometni sudac Armin Kukić iz Bugojna privukao je pažnju javnosti nesvakidašnjom gestom. Umjesto da se o njemu govori zbog odluka na terenu, Kukić je pohvale zaslužio zbog humanosti koju je pokazao nakon prometne nesreće na planinskom prevoju Rostovo na koju je naišao.

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Kukić je putovao prema Zenici, gdje je trebao suditi na utakmici devetog kola WWin lige Bosne i Hercegovine između Čelika i Sarajeva.

Međutim, tijekom putovanja naišao je na prometn nesreću i odlučio se zaustaviti kako bi pomogao unesrećenima.

Prema informacijama koje prenosi portal Crna hronika, nesreća se dogodila na planinskom prevoju Rostovo, gdje je putničko vozilo iz zasad neutvrđenih razloga sletjelo s ceste.

Kukić je prolazio ovom dionicom kada je primijetio oštećeni automobil.

Bez oklijevanja zaustavio je svoje vozilo, prišao mjestu nesreće i uključio se u pružanje pomoći osobama koje su se nalazile u automobilu.

Njegova reakcija posebno je značajna imajući u vidu da je bio na putu prema službenoj obavezi, prenosi N1 BiH.

Dok se čekao dolazak i reakcija nadležnih službi, bugojanski sudac pridružio se drugim osobama koje su pomagale na mjestu nesreće.

Nakon što su pomoć preuzeli i ostali prisutni te nadležne službe, Kukić je nastavio put prema Zenici.

Njegov postupak izazvao je pozitivne reakcije, a priča o humanoj gesti brzo je privukla pažnju javnosti.

Potez vrijedan poštovanja

Nogometni suci najčešće se nalaze u centru pažnje zbog odluka koje donose na travnjaku, ali Kukić je ovoga puta dospio u javnost iz potpuno drugačijeg razloga.

Pokazao je spremnost da pomogne ljudima u nevolji, bez obzira na obaveze koje su ga čekale.

Iako zasad nisu poznati detalji o težini ozljeda osoba koje su sudjelovale u nesreći, Kukićeva reakcija podsjetnik je koliko pravovremena pomoć i solidarnost mogu biti važni u ovakvim situacijama.

Njegova gesta zaslužila je pažnju i izvan nogometnih terena.