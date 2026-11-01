Imate stari automobil koji više ne vozite? Evo kako za njega možete dobiti naknadu

U Fondu podsjećaju da je sustav gospodarenja otpadnim vozilima u Hrvatskoj uspostavljen još 2007. godine kako bi se osiguralo njihovo organizirano prikupljanje i obrada te spriječilo nekontrolirano odbacivanje automobila u okoliš. Sredstva za njegovo funkcioniranje osiguravaju se kroz naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima koja se Fondu uplaćuju prilikom njihovog stavljanja na tržište.