Izvor: REUTERS/Bernadett Szabo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da Srbija nije uvela sankcije Rusiji 230 dana, ali čini se da je samo pitanje vremena kada će tom odbrojavanju doći kraj. Sugovornici Nove.rs smatraju da sve ovisi o porukama koje će stizati iz EU-a - ako zaprijete prekidom pregovora, investicija, uskraćivanje pristupnim fondovima… Vlast će popustiti i pridružiti se mjerama EU-a protiv Rusije.

Već osam mjeseci vlasti u Beogradu odbijaju se uskladiti s restriktivnim mjerama koje je EU uvela protiv Ruske Federacije zbog agresije na Ukrajinu, pa je Srbija ostala jedina država u Europi koja nije uvela sankcije Rusiji, piše Nova.rs.

U subotnjem obraćanju predsjednik Vučić prvi put je nagovijestio da bi se to moglo promijeniti. On je rekao da Srbija nije uvela sankcije Rusiji 230 dana, a da je Srbija Rusiji (devedesetih) to učinila za tri dana, a da je nitko nije pritiskao.

“Mi znamo što su sankcije nama radile i sebi dajemo za pravo da takvu poziciju držimo. Do kada ćemo je zadržati? Dok šteta koja se bude nanosila Srbiji ne bude toliko veća od svega drugog da ćemo morati priznati da je želja nekih da uništi našu poziciju takva da moramo prihvatiti neku drugačiju realnost. Neću bježati od toga da vam priopćim da smo promijenili neku odluku ako vidimo da naprosto ne možemo dalje i više”, naveo je Vučić i dodao da se u ovom trenutku ne ugožavaju nacionalni interesi Srbije.

Je li ovakav Vučićev nastup pripremanje javnosti na uvođenje restriktivnih mjera Moskvi?

Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za sigurnosnu politiku, kaže za Novu.rs da Vučić daje izjave koje ga trebaju prikazati glasačima kako trpi veliku patnju zbog nacionalnog interesa, ali ističe da je isto tako moguće da priprema javnost na teške odluke.

“Ništa kod Vučića nije jednodimenzionalno. Ako mu zaprijete da neće moći u EU, to nije nikakva poluga utjecaja, jer mi ionako ne ulazimo u Uniju pod ovim okolnostima. Ali realno, prijetnja prekidom investicija, prekidanjem pregovora o pristupanju, što je također bitno za privlačenje investicija, uskraćivanje pristupa fondovima… E to su već ozbiljne i opipljive stvari”, navodi Vuksanović.

On kaže da Vučić namjerno baca naglasak na to kolika je cijena koja se plaća.

“Svaka politika koju on provodi – provodi se u onoj mjeri u kojoj on i njegova vlada ne moraju plaćati visoku cijenu”, dodaje Vuksanović.

Od prvih sankcija Rusiji, uvedenih neposredno nakon početka agresije na Ukrajiinu, na Srbiju se iz EU-a i SAD-a vrši pritisak da im se pridruži.

To se traži i u Nacrtu izvještaja Europske komisije o napretku, u kojem se navodi da je niz akcija i izjava bio u suprotnosti s vanjskopolitičkim stavom EU.

“Od Srbije se očekuje da kao prioritet ispuni obaveze i progresivno se uskladi s restriktivnim mjerama EU-a u skladu s pregovaračkim okvirom Srbije”, navedeno je u dokumentu Europske komisije.

