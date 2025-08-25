Opći štrajk zdravstvenih radnika u županiji sa sjedištem u Mostaru

Blizu 4.000 zdravstvenih radnika započelo je u ponedjeljak opći štrajk u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sa sjedištem u Mostaru nezadovoljni s koeficijentima plaća, dok vlasti nastoje osporiti zakonitost štrajka sindikata.
Kako su izvijestili Sindikati zdravstvenih radnika na Facebook profilu, štrajk se održava u svim većim zdravstvenim ustanovama u ovoj županiji. To uključuje i Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru koja je najveća zdravstvena ustanova u Hercegovini. Tijekom obustave rada pacijentima se pružaju hitne usluge te usluge obuhvaćene sporazumom koji je Sindikat ranije potpisao sa zdravstvenim ustanovama.
Na zahtjev Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, pred Općinskim sudom u Mostaru je zakazano ročište na kojem će biti razmatrana mogućnost privremene mjere zabrane štrajka.
Nezavisni sindikat zdravstvenih radnika HNŽ-a traži izjednačavanje koeficijenata zaposlenih u zdravstvu s koeficijentima koji su ranije dogovoreni za članove Sindikata liječnika medicine i stomatologije kroz aneks kolektivnog ugovora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
