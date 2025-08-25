Opći štrajk zdravstvenih radnika u županiji sa sjedištem u Mostaru

Kako su izvijestili Sindikati zdravstvenih radnika na Facebook profilu, štrajk se održava u svim većim zdravstvenim ustanovama u ovoj županiji. To uključuje i Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru koja je najveća zdravstvena ustanova u Hercegovini. Tijekom obustave rada pacijentima se pružaju hitne usluge te usluge obuhvaćene sporazumom koji je Sindikat ranije potpisao sa zdravstvenim ustanovama.