Vlada razmatra zabranu

Opći štrajk zdravstvenih radnika u županiji sa sjedištem u Mostaru

Hina
25. kol. 2025. 11:28
Blizu 4.000 zdravstvenih radnika započelo je u ponedjeljak opći štrajk u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sa sjedištem u Mostaru nezadovoljni s koeficijentima plaća, dok vlasti nastoje osporiti zakonitost štrajka sindikata.

Kako su izvijestili Sindikati zdravstvenih radnika na Facebook profilu, štrajk se održava u svim većim zdravstvenim ustanovama u ovoj županiji. To uključuje i Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru koja je najveća zdravstvena ustanova u Hercegovini. Tijekom obustave rada pacijentima se pružaju hitne usluge te usluge obuhvaćene sporazumom koji je Sindikat ranije potpisao sa zdravstvenim ustanovama.


Na zahtjev Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, pred Općinskim sudom u Mostaru je zakazano ročište na kojem će biti razmatrana mogućnost privremene mjere zabrane štrajka.


Nezavisni sindikat zdravstvenih radnika HNŽ-a traži izjednačavanje koeficijenata zaposlenih u zdravstvu s koeficijentima koji su ranije dogovoreni za članove Sindikata liječnika medicine i stomatologije kroz aneks kolektivnog ugovora.

