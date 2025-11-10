Otvorena istraga o talijanskim "vikend snajperistima" u Sarajevu tijekom rata u BiH

Milanski tužitelji otvorili su istragu protiv Talijana koji su navodno davali ogromne svote novca srpskoj miliciji kako bi mogli postati “vikend snajperisti” – ljudi koji su iz zabave ubijali bosanske građane tijekom opsade Sarajeva 1993. – 1995., u kojoj je poginulo 11.000 ljudi, izvijestili su u ponedjeljak Il Giorno i La Repubblica, prenosi Ansa.
Uglavnom krajnje desničarski fanatici oružja navodno su napustili Italiju, plaćajući “ogromne” iznose srpskim vojnicima kako bi sudjelovali u opsadi Sarajeva i pucali na građane glavnog grada BiH “iz zabave” tijekom rata, navode ta dva dnevnika.
Kako bi se identificirali ti “ratni turisti”, u Milanu je pokrenuta istraga s ciljem utvrđivanja identiteta onih koji su sudjelovali u masakru.
Slučaj – o kojem je Il Giornale već izvještavao u srpnju – otvorio je tužitelj Alessandro Gobbis pod optužbom za namjerno ubojstvo s osobito okrutnim i podmuklim motivima.
Optužbe protiv nepoznatih osoba
Optužbe su zasad podignute protiv nepoznatih osoba, a proizlaze iz prijave koju je podnio novinar i pisac Ezio Gavazzeni, uz pomoć dvojice odvjetnika i bivšeg suca Guida Salvinija.
Prema svjedočanstvima prikupljenima diljem sjeverne Italije, ti “vikend snajperisti”, uglavnom simpatizeri krajnje desnice s opsesijom oružjem, okupljali su se u Trstu, a zatim su odvođeni na brda oko Sarajeva, gdje su mogli pucati na stanovništvo opkoljenog grada nakon što bi platili milicijama bosanskih Srba Radovana Karadžića.
U spisu predmeta nalazi se i izvješće o tim “bogatim strancima koji su se bavili nehumanim aktivnostima”, koje je Tužiteljstvu u Milanu poslala bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.
Za sada istražni spis sadrži samo dokumente koje je dostavio autor prijave, datirane 28. siječnja, a u nadolazećim tjednima tužitelj Alessandro Gobbis, zadužen za jedinicu za specijalne operacije Carabinieri ROS, morat će provesti istragu, moguće i ispitati osobe koje je autor naveo.
Pisac se poziva i na dokumentarni film Sarajevo Safari
Za sada, pojašnjava pisac, “ovo su samo ‘tragovi’”, ali očito je postojala i “cijena za ta ubojstva: djeca su koštala više, zatim muškarci (po mogućnosti u uniformi i naoružani), žene, a starci su se mogli ubiti besplatno”.
Pisac se također poziva na dokumentarni film iz 2022. Sarajevo Safari i pojašnjava da nam je “redatelj Miran Županić dao lozinke za pristup ograničenom gledanju filma na mrežnoj stranici Al Jazeere, a ja ih mogu dati sucu ako ih zatraži”. U filmu se pojavljuje i “anonimni” svjedok.
I dalje: “Neki izvori govore o Amerikancima, Kanađanima i Rusima, ali i Talijanima koji su bili spremni platiti da se ‘igraju rata’.” Klijenti, rekao je bivši bosanski obavještajac, bili su “svakako vrlo bogati ljudi” koji su si “financijski mogli priuštiti takav adrenalinski izazov”. S obzirom na način na koji je “sve bilo organizirano, bosanske obavještajne službe vjerovale su da iza svega stoji srpska Služba državne sigurnosti”.
Uz “infrastrukturu bivše srbijanske čarter i turističke aviokompanije Aviogenex”. Jovica Stanišić, “osuđen za ratne zločine od strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, odigrao je ključnu ulogu u toj operaciji”.
Prema prijavi, među tim “snajperskim turistima” bili su i zaljubljenici u lov i oružje.
