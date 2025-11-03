Kallas u Sarajevu: Spriječit ćemo bilo kakav sigurnosni vakuum. Nećemo dopustiti da se povijest ponovi

Nije imenovan ni glavni pregovarač u ime BiH a ta tema postala je povodom za nove političke prijepore u zemlji jer dio stranaka, uključujući HDZ BiH, traži da pregovarača i njegov ured imenuje Vijeće ministara BiH predvođeno Borjanom Krišto. Drugi blok predvođen bošnjačkim strankama i oporbom iz Republike Srpske želi da to obavi državni parlament kako bi se eliminirao utjecaj Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika na taj proces.