Patrijarha Porfirija optužili za zlostavljanje svećenika. Stigla presuda, evo kakvu je kaznu dobio

Sud za radne i socijalne sporove u Sloveniji kasnije je pravomoćno utvrdio da je Lubarda bio žrtva zlostavljanja na radu, ocijenivši da je tijekom više godina bio izložen psihičkom nasilju, ponižavanju i diskriminaciji. Upravo su nalazi iz tog postupka bili temelj za kaznenu prijavu, nakon koje je Okružno državno odvjetništvo u Ljubljani podignulo optužni prijedlog protiv Porfirija i Crkvene općine Ljubljana zbog zlostavljanja na radnom mjestu.