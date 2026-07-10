Okružni sud u Ljubljani
Patrijarha Porfirija optužili za zlostavljanje svećenika. Stigla presuda, evo kakvu je kaznu dobio
Okružni sud u Ljubljani patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju izrekao je uvjetnu kaznu od četiri mjeseca zatvora s rokom kušnje od godinu dana, kao i uvjetnu novčanu kaznu od 10.000 eura, također s rokom kušnje od godinu dana. Riječ je o postupku pokrenutom nakon višegodišnjeg spora između bivšeg ljubljanskog paroha Željka Lubarde i vrha SPC-a.
Lubarda je ranije objavio da je, kao zakonski zastupnik Crkvene općine Ljubljana, podnio kaznenu prijavu protiv tadašnjeg paroha Perana Boškovića zbog sumnje na financijske malverzacije, po nalogu tadašnjeg mitropolita Jovana Pavlovića.
Nakon toga je, kako tvrdi, odbio zahtjeve da povuče prijavu i promijeni iskaz u korist Boškovića, zbog čega je godinama bio izložen mobingu. Navodi i da je tada novoizabrani mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije imao ključnu ulogu u tom progonu, piše Nova.rs.
SPC: "Ovaj postupak je politički motiviran"
SPC odbacuje te tvrdnje. U priopćenju Svetog arhijerejskog sinoda navodi se da je riječ o "besmislenim tužbama" koje godinama podnosi raščinjeni svećenik Željko Lubarda te ističe da su imenovanje i premještaj svećenika isključivo kanonsko pravo nadležnog episkopa.
Iz SPC-a tvrde i da ni Porfirije ni njegov opunomoćenik nisu bili obaviješteni da je postupak pokrenut, niti im je pružena prilika da se očituju o optužbama. Zbog toga smatraju da je postupak proveden uz ozbiljne procesne propuste.
Sinod je priopćio i da je savjetovao patrijarhu da ne ulaže prigovor na presudu i da ne sudjeluje u postupku, koji ocjenjuje politički motiviranim i usmjerenim protiv Srpske pravoslavne crkve i njezina poglavara.
Kako je počeo spor
Sukob između Željka Lubarde i vrha Srpske pravoslavne crkve traje više od desetljeća, a započeo je dok je Lubarda bio paroh i zakonski zastupnik Crkvene općine Ljubljana.
Prema njegovim tvrdnjama, po nalogu tadašnjeg mitropolita Jovana Pavlovića podnio je kaznenu prijavu protiv tadašnjeg starješine hrama Perana Boškovića zbog sumnje na financijske malverzacije u crkvenoj blagajni. Bošković je u međuvremenu pravomoćno osuđen zbog pronevjere crkvenog novca.
Lubarda tvrdi da je nakon toga bio izložen višegodišnjim pritiscima da povuče prijavu i promijeni iskaz u korist Boškovića, što je odbio. Navodi da je upravo zbog toga započeo njegov progon unutar SPC-a, u kojem je ključnu ulogu, kako tvrdi, imao tadašnji mitropolit Porfirije.
Odbio premještaj, Porfirije mu zabranio obavljanje svećeničke službe
Prema dokumentaciji u koju je uvid imao portal Nova.rs, Porfirije je potom donio odluku o njegovu premještaju iz Slovenije u Hrvatsku, na parohiju u Koprivnici. Lubarda je odbio prihvatiti premještaj, navodeći da bi zbog toga morao preseliti obitelj u drugu državu te da takva odluka nije bila u skladu s njegovim ugovorom o radu u Sloveniji.
Nakon toga Porfirije mu je zabranio obavljanje svećeničke službe i protiv njega pokrenuo postupak pred Crkvenim sudom Eparhije zagrebačko-ljubljanske zbog neposlušnosti nadležnom arhijereju.
Crkveni sud potom ga je proglasio krivim zbog odbijanja poslušnosti te mu izrekao najtežu crkvenu kaznu – oduzimanje svećeničkog čina i vraćanje u red laika. Tu je odluku kasnije potvrdio i Veliki crkveni sud Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.
"Izložen psihičkom nasilju, ponižavanju i diskriminaciji"
Istodobno je Lubarda pred slovenskim sudovima pokrenuo postupak zbog zlostavljanja na radu, tvrdeći da je premještaj predstavljao odmazdu zbog njegova sudjelovanja u kaznenom postupku protiv Boškovića.
Sud za radne i socijalne sporove u Sloveniji kasnije je pravomoćno utvrdio da je Lubarda bio žrtva zlostavljanja na radu, ocijenivši da je tijekom više godina bio izložen psihičkom nasilju, ponižavanju i diskriminaciji. Upravo su nalazi iz tog postupka bili temelj za kaznenu prijavu, nakon koje je Okružno državno odvjetništvo u Ljubljani podignulo optužni prijedlog protiv Porfirija i Crkvene općine Ljubljana zbog zlostavljanja na radnom mjestu.
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