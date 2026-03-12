patrijarh spc
Tužiteljstvo u Sloveniji podiglo optužni prijedlog protiv Porfirija zbog zlostavljanja svećenika
Državno tužiteljstvo u Ljubljani podiglo je 12. siječnja optužni prijedlog protiv patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija Perića zbog optužbi za zlostavljanje na radu u slučaju svećenika Željka Lubarde, koji tvrdi da je bio izložen dugotrajnom pritisku jer je odbio lažno svjedočiti kako bi prikrio financijske malverzacije u crkvenoj blagajni.
Prema dokumentu Okružnog državnog tužiteljstva u Ljubljani od 10. veljače 2026. godine, u koji portal Nova.rs ima uvid, optužni prijedlog podnesen je protiv patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija Perića, koji je u to vrijeme bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski, kao i protiv Srpske pravoslavne crkve – Crkvene općine Ljubljana kao pravne osobe.
U odgovoru na upit portala Nova.rs, slovensko tužiteljstvo potvrdilo je da je u ovom slučaju podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Ljubljani protiv jedne osobe zbog zlostavljanja na radnom mjestu, kao i protiv jedne pravne osobe zbog odgovornosti za isto kazneno djelo. Kako su naveli, dio kaznene prijave protiv drugih osoba u međuvremenu je odbačen.
Prema navodima iz dokumenta tužiteljstva, slučaj se odnosi na razdoblje kada je Porfirije bio na čelu Zagrebačko-ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve.
Bivši ljubljanski paroh Željko Lubarda tvrdi da je trpio dugotrajan i sustavan mobing jer nije želio prešutjeti, kako navodi, financijske malverzacije u crkvenoj blagajni.
„Najteži slučaj zlostavljanja zaposlenika u Sloveniji“
„Tom zlostavljanju bio sam izložen dok sam na temelju ugovora o radu bio zaposlen kao svećenik pri Crkvenoj općini u Ljubljani. Zlostavljanje kojem sam bio izložen na Sudu za radna i socijalna prava već je pravomoćno potvrđeno i po svim parametrima predstavlja najteži slučaj zlostavljanja zaposlenika u sudskoj praksi u Sloveniji“, rekao je Lubarda za Nova.rs.
Kako je rekao svećenik Lubarda, Okružno državno tužiteljstvo optužni prijedlog podnijelo je početkom siječnja, a on je o tome obaviješten početkom veljače.
Patrijarh Porfirije je, prema njegovim riječima, već saslušan pred istražnim sucem.
Lubarda ističe da je, uz Porfirija, optužena i Crkvena općina u Ljubljani kao pravna osoba, „odgovorna za provođenje njegovih progona“.
„Sada je na sudu da provjeri zakonitost optužnog akta i zakaže početak suđenja, koje se očekuje u narednim mjesecima“, rekao je Lubarda.
Što piše u obrazloženju tužiteljstva
Prema izvješću Okružnog državnog tužiteljstva u Ljubljani od 10. veljače 2026. godine, pred nadležnim sudom podignut je optužni akt protiv dvije stranke – Prvoslava Perića, odnosno patrijarha Porfirija, tadašnjeg mitropolita Zagrebačko-ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve, i Srpske pravoslavne crkve – Crkvene općine Ljubljana kao pravne osobe.
Dio prijave protiv Porfirija koji se odnosio na kaznena djela lažnog svjedočenja i ometanja pravosudnih tijela odbačen je i ne nalazi se u optužnom aktu.
Optužni prijedlog odnosi se na kazneno djelo zlostavljanja na radnom mjestu prema člancima 196. i 197. Kaznenog zakonika Republike Slovenije. Za isto djelo tereti se i Srpska pravoslavna crkva – Crkvena općina Ljubljana kao pravna osoba, uz obrazloženje da je djelo u njezino ime i za njezin račun počinio Porfirije kao njezin rukovoditelj.
U obrazloženju tužiteljstva navodi se da je patrijarh Porfirije, u svojstvu mitropolita, prekršio prava zaposlenog svećenika Željka Lubarde, koji je bio zaposlen u Crkvenoj općini Ljubljana u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Prema navodima tužiteljstva, Perić je naložio da se Lubardi uruči otkaz ugovora o radu uz obrazloženje da se radi o poslovnom razlogu.
Međutim, kako se navodi u izvješću tužiteljstva, razlozi navedeni u obrazloženju otkaza, poput neispunjavanja uvjeta, kvalitete i povjerenja, ne predstavljaju poslovne razloge koji proizlaze iz sfere poslodavca.