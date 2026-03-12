Tužiteljstvo u Sloveniji podiglo optužni prijedlog protiv Porfirija zbog zlostavljanja svećenika

„Tom zlostavljanju bio sam izložen dok sam na temelju ugovora o radu bio zaposlen kao svećenik pri Crkvenoj općini u Ljubljani. Zlostavljanje kojem sam bio izložen na Sudu za radna i socijalna prava već je pravomoćno potvrđeno i po svim parametrima predstavlja najteži slučaj zlostavljanja zaposlenika u sudskoj praksi u Sloveniji“, rekao je Lubarda za Nova.rs.