NOVO MESTO
Policajci ostali u čudu nakon što su zaustavili vozača: Imao je tisuće i tisuće eura neplaćenih kazni
U blizini naselja Brezje, na području Novog Mesta, je proveden zajednički nadzor policije i Porezne uprave (FURS). Tijekom kontrole otkrivena su dva dužnika.
Kako su priopćili iz Policijske uprave Novo Mesto, policijskim službenicima su u nadzoru pomagali djelatnici Fursa. Zajednička kontrola vozila provedena je tijekom prijepodneva na regionalnoj cesti kod Brezja.
Tijekom akcije zaustavljeno je i provjereno 12 vozača. Policija ovoga puta nije utvrdila teže prometne prekršaje, ali je jedan vozač sankcioniran jer kod sebe nije imao vozačku dozvolu.
Djelatnici Fursa su, međutim, utvrdili da dvije osobe imaju porezni dug zbog neplaćenih kazni. U jednom slučaju riječ je o dugu od nešto više od 10.000 eura, a u drugom o dugu od 2800 eura.
"Protiv obje osobe provedene su mjere iz nadležnosti Fursa", stoji u priopćenju Policijske uprave Novo Mesto.
