Drama ispred trgovačkog centra u Zagrebu: Policajci ugledali automobil za kojim traga Interpol

Nakon što je osumnjičeni na zasad nepoznatom mjestu preuzeo vozilo, sumnja se, 7. listopada u kasnim večernjim satima dovezao ga je na parkirališni prostor trgovačkog centra u Novom Zagrebu, gdje su ga policijski službenici uočili, što je rezultiralo dovršenim kriminalističkim istraživanjem i oduzimanjem vozila.