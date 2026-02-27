Policija pretresa stan brata bivšeg crnogorskog predsjednika

Policija pretražuje stan biznismena Ace Đukanovića, brata bivšeg premijera i predsjednika Crne Gore.
Crnogorska policija u petak je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg dugogodišnjeg premijera i predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića, javljaju Vijesti, a prenosi Dnevnik.hr.
U istoj zgradi, u Ulici Vuka Karadžića, nalazi se i filijala Prve banke, čiji je Đukanović vlasnik. Prema saznanjima Vijesti, inspektori će mu pretresti imovinu.
