Oglas

nedavno došlo do incidenata

Policija razdvaja dva skupa u Novom Sadu: Okupio se veliki broj pristaša SNS-a, studenti i građani prosvjeduju

author
N1 Srbija
|
22. velj. 2026. 19:34
Novi sad
N1 Srbija

Veliki broj pristaša Srpske napredne stranke okupio se večeras ispred Srpskog narodnog kazališta (SNP), a u tijeku je i prosvjed na koji su pozvali novosadski studenti. Dva skupa ispred kazališta razdvajaju pripadnici policije.

Oglas

Plato ispred Srpskog narodnog kazališta ispunjen je simpatizerima Srpske napredne stranke i okružen pripadnicima policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, javlja reporterka N1 Srbije.

U blizini spomenika Svetozaru Miletiću nalaze se građani i studenti koji su pozvali na prosvjed zbog najave obilježavanja 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, jer se očekuje da će svečanosti prisustvovati državni dužnosnici.

Okupljeni studenti i građani uzvikuju "Pumpaj" i "Miloše ološu", poruku upućenu bivšem gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću.

Za sada nije poznato koji će točno visoki državni dužnosnici prisustvovati svečanosti u Srpskom narodnom kazalištu, ali se u najavi događaja navodi da će se obratiti najviši državni predstavnik.

Veliki broj automobila s registracijskim oznakama iz mjesta diljem Srbije parkiran je u okolnim ulicama, javlja reporterka N1 Srbije.

Inače, studenti u blokadi Sveučilišta u Novom Sadu objavili su na svojim profilima na društvenim mrežama da je ranije danas policija došla na adrese nekoliko studenata i pozvala ih na informativni razgovor zbog organizacije večerašnjeg prosvjeda.

Prije šest dana ispred Srpskog narodnog kazališta došlo je do incidenata kada su pristaše SNS-a fizički nasrnule na studente i okupljene, pri čemu je više studenata zadobilo ozljede.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
SNS novi sad srbija srpska napredna stranka studentski prosvjedi studentski prosvjedi u srbiji
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ