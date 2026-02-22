Policija razdvaja dva skupa u Novom Sadu: Okupio se veliki broj pristaša SNS-a, studenti i građani prosvjeduju

Veliki broj pristaša Srpske napredne stranke okupio se večeras ispred Srpskog narodnog kazališta (SNP), a u tijeku je i prosvjed na koji su pozvali novosadski studenti. Dva skupa ispred kazališta razdvajaju pripadnici policije.
Plato ispred Srpskog narodnog kazališta ispunjen je simpatizerima Srpske napredne stranke i okružen pripadnicima policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, javlja reporterka N1 Srbije.
U blizini spomenika Svetozaru Miletiću nalaze se građani i studenti koji su pozvali na prosvjed zbog najave obilježavanja 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, jer se očekuje da će svečanosti prisustvovati državni dužnosnici.
Okupljeni studenti i građani uzvikuju "Pumpaj" i "Miloše ološu", poruku upućenu bivšem gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću.
Za sada nije poznato koji će točno visoki državni dužnosnici prisustvovati svečanosti u Srpskom narodnom kazalištu, ali se u najavi događaja navodi da će se obratiti najviši državni predstavnik.
Veliki broj automobila s registracijskim oznakama iz mjesta diljem Srbije parkiran je u okolnim ulicama, javlja reporterka N1 Srbije.
Inače, studenti u blokadi Sveučilišta u Novom Sadu objavili su na svojim profilima na društvenim mrežama da je ranije danas policija došla na adrese nekoliko studenata i pozvala ih na informativni razgovor zbog organizacije večerašnjeg prosvjeda.
Prije šest dana ispred Srpskog narodnog kazališta došlo je do incidenata kada su pristaše SNS-a fizički nasrnule na studente i okupljene, pri čemu je više studenata zadobilo ozljede.
