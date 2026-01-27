Charlie Hebdo, bijeli zečevi, blokada N1, prijetnje smrću: Izvješće posebnih izvjestitelja UN-a o nasilju nad novinarima u Srbiji

Pozivamo Vašu Ekscelenciju, Vladu Srbije, da poštuje najviše međunarodne pravne standarde u promicanju i zaštiti ljudskih prava, uključujući pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, da se pridržava svojih zakona i politika, kao i međunarodne obveze da zabrani poticanje na nasilje, neprijateljstvo i diskriminaciju, kako je navedeno u članku 20. stavku 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, da obeshrabri toksični javni diskurs i promiče okruženje pogodno za sigurnu, zdravu i raznoliku javnu raspravu te da se osigura da se sve takve prijetnje novinarima zaustave i da se poduzmu konkretni koraci kako bi se spriječilo da prerastu u daljnje nasilje.