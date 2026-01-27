Nema odgovora srpske vlade
Charlie Hebdo, bijeli zečevi, blokada N1, prijetnje smrću: Izvješće posebnih izvjestitelja UN-a o nasilju nad novinarima u Srbiji
Novinari N1 Srbije primali su prijetnje i prije studenoga 2024. godine, ali su se te prijetnje – pa čak i fizički napadi na novinare – znatno pojačali nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, prosvjeda koji su potom uslijedili, kao i njihova izvještavanja o tim događajima, navodi se u izvješću Irene Khan, posebne izvjestiteljice UN-a za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja, i Gine Romero, posebne izvjestiteljice UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.
Kan i Romero izvješće su poslale Vladi Srbije 26. 11. 2025. godine, dajući vladi mogućnost da odgovori i pošalje svoje komentare. Kako navode, i njihovo izvješće i odgovor srpske vlade bit će objavljeni nakon 60 dana, piše N1 Srbija.
Odgovor vlade u međuvremenu nije stigao.
U izvješću Kan i Romero izražavaju zabrinutost zbog informacija „u vezi s navodnim kršenjima slobode izražavanja u Srbiji, uključujući navodne pritiske na slobodu medija, navodni pritisak države u vezi s uklanjanjem Aleksandre Subotić s njezine pozicije glavne direktorice kompanije United Media, kao i prijetnje i napade na same novinare i medijske radnike, uključujući novinare televizije N1 Srbije. “.
Navodni državni pritisak na United Media i njezine entitete
Najprije podsjećaju:
"United Media je vodeći medijski subjekt u jugoistočnoj Europi, s više od 55 televizijskih kanala, 29 internetskih portala, nekoliko radijskih postaja, dnevnim novinama i marketinškim agencijama. Njezini se entiteti smatraju pouzdanim izvorima neovisnih medija, uključujući i u Srbiji. United Media dio je šire United Group, koja je vodeća telekomunikacijska i medijska grupa u jugoistočnoj Europi.
Godine 2019. britanska privatna investicijska tvrtka BC Partners stekla je većinski udio u United Group od njezina osnivača, srpskog poduzetnika Dragana Šolaka, bez većih strukturnih promjena. U veljači 2025. donesena je odluka o prodaji dijela balkanske imovine United Group, što je potom dovelo do promjene vodstva pod nadzorom BC Partnersa, pri čemu su osnivač Dragan Šolak i tadašnja glavna direktorica Viktorija Boklag smijenjeni, a aktualni glavni direktor Stan Miller imenovan u lipnju.
Sama United Media bila je pod pritiskom i, kako se navodi, meta javnih dužnosnika, provladinih medija, uključujući tabloide, te osoba povezanih s vladajućim strankama u Srbiji.
Dana 27. kolovoza Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) objavio je audiosnimku telefonskog razgovora između glavnog direktora United Group i glavnog direktora konkurentskog Telekoma Srbije, koja navodno pokazuje izravno djelovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kadrovske promjene i operacije United Media.
Tijekom tog razgovora razmatrano je smanjenje operacija United Media u Srbiji. Također se raspravljalo o smjeni glavne direktorice United Medije, Aleksandre Subotić, uz referencu na navodni pritisak vlade da bude uklonjena.
Nalazi OCCRP-a objavljeni su nakon višemjesečnih javnih spekulacija o mogućim planovima vlade Srbije da oslabi medijske kuće United Media u Srbiji. To uključuje i televizijsko obraćanje u veljači 2025., tijekom kojeg je predsjednik Aleksandar Vučić spominjao gašenje N1 News Srbije do studenoga 2025., uz napomenu da će mnogi biti otpušteni ili promijeniti posao.“
U izvješću se navodi:
„Iako su novinari N1 primali prijetnje i prije studenoga 2024. godine, te prijetnje – pa čak i fizički napadi na novinare – znatno su se pojačale nakon urušavanja infrastrukture na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i prosvjeda koji su potom uslijedili, kao i njihova izvještavanja o tim događajima.
Od kraja lipnja 2025. godine došlo je do eskalacije policijskog postupanja prema prosvjedima, a paralelno s time i do porasta prijetnji i napada na novinare. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) do studenoga 2025. prijavilo je 263 slučaja napada i prijetnji novinarima i medijima, više nego u bilo kojoj drugoj godini u posljednjih dvadeset pet godina.
To uključuje 101 fizički napad i 98 prijetnji smrću ili fizičkoj sigurnosti novinara.
Samo u listopadu prijavljena su 33 incidenta.
Od 1. studenoga 2024. zabilježeno je više od 40 dokumentiranih napada, i verbalnih i fizičkih, na novinare N1 Srbije i Nove Srbije dok su obavljali svoje profesionalne dužnosti.
Prijetnje upućene novinarima bile su i online i offline, uključujući prijetnje nasiljem i smrću.
Novinari sada gotovo svakodnevno dobivaju prijetnje i osjećaju se nesigurno dok izvještavaju u javnim prostorima.
Trpe verbalno zlostavljanje, primjerice kada ih nazivaju ‘smećem’, kao i prijetnje, uključujući prijetnje pucanjem, koje su prijavljene Posebnom javnom tužiteljstvu za kibernetički kriminal.
Novinari neovisnih medija bili su izloženi i prijetnjama smrću putem društvenih mreža, gdje objave izričito glase ‘smrt novinarima’, pa čak i prijetnjama ubojstvom njihove djece.
Novinarima je uništavana oprema, a okruživale su ih skupine muškaraca.
U mnogim su prilikama bili udarani, gurani i prisiljavani da prestanu izvještavati s okupljanja i prosvjeda.
Novinari N1 Srbije fizički i verbalno napadani su, često od strane pristaša Srpske napredne stranke (SNS), uključujući i dok su pokušavali izvještavati sa skupova SNS-a ili s posjeta političara SNS-a.
Iako je policija često bila prisutna tijekom tih napada, nije intervenirala.
Iako su mnogi od tih napada prijavljeni nadležnim tijelima, uključujući tužiteljstvo, nijedan slučaj nije dovoljno istražen, niti su počinitelji identificirani ili sankcionirani.
Također, javne izjave protiv televizije i njezinih novinara davali su javni dužnosnici, uključujući i predsjednika, a potom su ih pojačavali provladini mediji i tabloidi.
Javne osobe su čak izravno pozivale na nasilje prema zaposlenicima N1 Srbije.
Prema izvješćima, visoki državni dužnosnici neovisne medije u zemlji nazivaju ‘teroristima’, ‘ekstremistima’, ‘neprijateljima’ ili ‘okupacijskim medijima’, što može ohrabriti ili legitimirati prijetnje i napade na novinare.
Kako je detaljno navedeno u predmetu SRB 1/2025, 11. ožujka 2025. oko stotinu osoba, uključujući nekoliko javnih dužnosnika, blokiralo je zgradu N1 Srbije u Beogradu, sprječavajući novinare i zaposlenike da slobodno obavljaju svoj posao.
Navodi se da su javni dužnosnici sudjelovali u toj blokadi. Iako je policija bila prisutna, navodno nije intervenirala kako bi prekinula blokadu.
Na konferenciji za novinare 19. ožujka 2025. gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić kritizirao je izvještavanje N1 Srbije o neredima u blizini Skupštine grada, rekavši da je ‘gotov’ s novinarima United Media Group.
Također, iste godine, 19. ožujka, predsjednica Narodne skupštine i bivša premijerka Ana Brnabić javno je optužila novinare N1 Srbije i Nove Srbije za širenje laži i mržnje.
Navodi se i da je novinarima N1 Srbije više puta uskraćen ulazak na vladine brifinge, iako je ulazak bio dopušten drugim medijima, uključujući i situacije kada su prethodno poslali potrebna akreditacijska pisma.
To uključuje i nedavne brifinge ministra unutarnjih poslova, koji su se održavali tjedno, a ponekad i svakodnevno, u mjesecima prije sastavljanja ovog pisma.
N1 Srbija i ostali neovisni mediji nisu mogli ni postavljati pitanja, čak i kada je njihov kanal, kao i drugi neovisni mediji, bio kritiziran tijekom takvih vladinih brifinga za medije.“
Od kraja lipnja 2025. do kraja studenoga – porast napada i prijetnji
Prijetnje i napadi na N1 Srbiju i njihove novinare pojačali su se od lipnja 2025. godine, uključujući sljedeće događaje:
28. lipnja 2025., Beograd: Tijekom masovnog prosvjeda u Beogradu nekoliko studenata, novinara, aktivista za ljudska prava i građana zadobilo je teže ozljede.
Asistenta kamere N1 Srbije policajac je udario palicom dok je ležao na tlu, noseći žuti medijski prsluk i predstavljajući se kao novinar.
Incident se dogodio u Ulici kneza Miloša, nakon što su građani propustili vozilo hitne pomoći, dok policija nije željela dopustiti prolaz te je počela gurati masu prema raskrižju Kralja Milana.
30. lipnja 2025., Beograd: Predsjednik Aleksandar Vučić javnim istupom nazvao je rad N1 „terorizmom“, izjavivši:
„Ono što Nova S i N1 Srbija rade je čisti terorizam i čekamo da vidimo što će reći tužitelj.“
3. srpnja 2025.: Novinarka N1 Srbije dobila je bijelog zeca s prijetećom porukom („uzgajajte zečeve, a ne lavove“) od osobe koja je ušla u prostorije N1.
Snimka incidenta kasnije je emitirana u provladinom tabloidnom mediju. Ta je novinarka ranije primila anonimnu prijetnju smrću e-mailom, koja je sadržavala jezive prijetnje uništenjem svih u N1 Srbije i njihovih pristaša. Prijetnja je prijavljena Posebnom javnom tužiteljstvu za kibernetički kriminal.
11. srpnja 2025.: Redakcija N1 Srbije dobila je pismo s prijetnjama smrću koje se poziva na masakr u Charlie Hebdou u Parizu u siječnju 2015., kada je ubijeno 12 novinara. U pismu se N1 Srbiju optužuje za širenje propagande i provođenje „antisrpske kampanje“ te se sugerira da novinari N1 Srbije mogu doživjeti istu sudbinu kao novinari Charlie Hebdoa. Pismo je prijavljeno Trećem osnovnom tužiteljstvu u Beogradu i otvoren je predmet (broj predmeta: 2534). Međutim, N1 nije obaviještena o stvarnom napretku ili nalazima u tom slučaju.
25. srpnja 2025., Lazarevac, autocesta Miloš Veliki: Dok je N1 Srbija uživo izvještavao s prosvjeda, novinar i snimatelj napadnuti su od strane policijskog službenika.
Snimatelj je agresivno odgurnut, iako je već poštovao naredbe policije da napusti autocestu. Kada je okrenuo kameru prema policajcu, službenik ju je pokušao nasilno oduzeti, ali nije uspio. Policajac je potom napustio mjesto događaja.
10. kolovoz 2025., Vrbas: Skupina pojedinaca, odjevena u crne majice i kape, navodno povezana s aktivnostima SNS-a, ometala je ekipu N1 Srbije u izvještavanju.
Novinarka i snimatelj vrijeđani su opscenim psovkama, a verbalno su targetirani i članovi njihovih obitelji. Jedan od napadača, koji je isprva nosio masku, prijetećom gestom “klanja”, odnosno presijecanja grla, zaprijetio je ekipi.
12. kolovoza 2025., Vrbas: Tijekom prosvjeda u Vrbasu snimatelj N1 Srbije ozlijeđen je kada su ga kamenjem pogodili u trbuh i rame, a kamenje su navodno bacali aktivisti vladajuće stranke (SNS).
Prosvjed se održavao ispred lokalnih prostorija SNS-a. Masa navodnih aktivista SNS-a, odjevena u crno, uključujući neke s balaklavama i kapama, koristila je petarde, kamenje i boce s vodom protiv prosvjednika.
Ekipa N1 Srbije bila je izložena uvredama i prijetnjama smrću. Jedan pojedinac prema jednom novinaru N1 napravio je prijeteću gestu “klanja”, odnosno presijecanja grla, a novinar je bio izložen i verbalnim prijetnjama te ometan laserskim svjetlom tijekom izvještavanja. Ekipa je bila prisiljena prekinuti izvještavanje i napustiti mjesto događaja. Policija je bila prisutna, ali nije intervenirala.
17. kolovoza 2025.: Tijekom konferencije za novinare predsjednik Vučić izjavio je da će država u idućim danima snažno reagirati na prosvjede. Pitanja su bila dopuštena samo provladinim medijima, a kada je novinar N1 Srbije pokušao postaviti pitanje, predsjednik je osudio N1 Srbiju, nazivajući ih „platformom medijske okupacije“.
20. kolovoza 2025., prosvjed ispred suda u Beogradu: Policajac je nasilno pritisnuo novinarku N1 Srbije uz stablo, pritom joj pritiskajući ruku, nakon čega joj je ispao telefon kojim je snimala. Incident je prijavljen i, navodno, nalazi se u postupku Unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova.
22. kolovoza 2025.: Ispred prostorija N1 u Beogradu ostavljeni su bijeli luk (simbol smrti), „vještičji napitak“, svijeće i Bluetooth zvučnik koji je puštao poznatu srpsku pjesmu „A Sad Adio“ (tužan oproštaj), što se ocjenjuje kao uznemirujuća prijeteća gesta.
6. rujna 2025., Novi Sad: Tijekom terenskog izvještavanja N1 Srbije o policijskoj akciji predsjednik Vučić javno je izjavio da čeka reakciju tužiteljstva (u vezi s izvještavanjem N1) te da će biti poduzete odgovarajuće mjere ako reakcija ne bude zadovoljavajuća.
Dodatni incidenti u posljednjim tjednima:
11. listopada 2025.: Napadi i prijetnje nastavili su se u različitim gradovima.
20. studenoga 2025.: Ekipa N1 Srbije ponovno je fizički napadnuta dok je snimala u blizini Narodne skupštine Srbije. Jedna osoba prišla je ekipi zahtijevajući da prestanu snimati. Zatim ih je fizički napala, oduzela kameru i više je puta bacila na tlo, pri čemu je uništila opremu. Iako je policija bila prisutna i obaviještena, nije intervenirala, nego je samo savjetovala da će doći druga ekipa. Nisu poduzete dodatne mjere zaštite za novinare niti je počinitelj uhićen. Sljedeća policijska ekipa stigla je 90 minuta nakon incidenta te je, navodno, provela očevid i obavijestila tužiteljstvo.
Izvjestiteljice navode – bez namjere da prejudiciraju točnost iznesenih tvrdnji – da izražavaju zabrinutost za sigurnost i dobrobit novinara koji rade za United Media, uključujući N1, kao i drugih neovisnih medija u zemlji.
Dalje navode:
„Zabrinuti smo zbog nasilne naravi prijetnji koje ozbiljno ugrožavaju novinare. Posebno nas brine to što se čini da su prijetnje izravno povezane s njihovim radom kao novinara i njihovim kritičkim stavovima o politikama vlade.
Navedene tvrdnje također otvaraju pitanja o slobodi medija općenito te, ako se dokažu, upućuju na znakove miješanja u neovisnost medija. Ukazuju na primjere eskalacije napada na novinare u zemlji, uključujući novinare N1 Srbije, te na potencijalno namjerno vođenu narativnu kampanju protiv neovisne medijske organizacije, koju provode i promoviraju državni dužnosnici.
Nasilje, uključujući prijetnje, prema novinarima neprihvatljivo je i suprotno obvezama Srbije prema međunarodnom pravu.
Osim obeshrabrujućeg učinka koji ova situacija ima na slobodu izražavanja i demokraciju općenito, ona ugrožava i fizičku sigurnost novinara i medijskih radnika u Srbiji.
Posebno zabrinjava činjenica da su neki od napada, uključujući uporabu sile od strane policije, zabilježeni dok su novinari obavljali svoje legitimne profesionalne dužnosti, pritom noseći identifikacijske prsluke s oznakom ‘press’.
U izvješću o posjetu Srbiji u travnju 2023. posebni izvjestitelj za pravo na slobodu mišljenja i izražavanja već je izrazio zabrinutost zbog prijetnji slobodi medija i sigurnosti novinara i branitelja ljudskih prava te pozvao na jaču političku posvećenost, kao i institucionalne i političke reforme radi rješavanja tih problema.
Već je izražena zabrinutost zbog reakcije Vlade na nedavne prosvjede i povezane događaje, uključujući uporabu sile i drugih metoda represije, proizvoljna uhićenja, optužbe i pritvaranje prosvjednika (SRB 2/2025, SRB 6/2025), uporabu špijunskog softvera i javne kampanje blaćenja protiv novinara i aktivista za ljudska prava (SRB 1/2025), kao i pritisak na tužitelje i druge pravosudne dužnosnike u Srbiji (SRB 3/2025).
Ovim pismom, uz ranije izražene zabrinutosti, želimo jasno osuditi eskalaciju prijetnji i napada na neovisne novinare.
Navedene tvrdnje upućuju na moguća kršenja ne samo prava medija na slobodu mišljenja i izražavanja, nego i javnog prava na pristup informacijama, što je osobito kritično u vremenima krize poput ove.
Navodna javna kampanja blaćenja neovisnih medija i novinara, čak i s najviših razina vlasti, izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog stigmatizacije disonantnih glasova i mogućeg zloupotrebljavanja državne moći s ciljem suzbijanja legitimnog izražavanja i pružanja informacija.
U izvješću nakon posjeta zemlji, posebni izvjestitelj za pravo na slobodu izražavanja već je izrazio zabrinutost zbog izostanka sankcija za štetne izjave pojedinih medija i mogućeg neprimjerenog utjecaja političkih i komercijalnih interesa u Srbiji.
Već je tada uočeno odsustvo odgovornosti za toksične verbalne napade, kampanje blaćenja, zastrašivanje i prijetnje, uključujući prijetnje smrću te prijetnje seksualnim i rodno uvjetovanim nasiljem, prema novinarima i aktivistima za ljudska prava.
U izvješću nakon posjeta zemlji, posebni izvjestitelj za pravo na slobodu mišljenja i izražavanja izrazio je duboku zabrinutost zbog toksičnog javnog diskursa u Srbiji, uključujući onaj koji dolazi od političara i populističkih medija.
Ponovno naglašavamo tu zabrinutost, koja je pridonijela stigmatizaciji studentskih prosvjednika, novinara i drugih koji kritiziraju vlast.
Visoki povjerenik za ljudska prava, na kraju posjeta zemlji u svibnju 2025., također je izrazio zabrinutost zbog porasta govora mržnje i ciljanja različitih skupina, uključujući novinare, kao i kampanja blaćenja medijskih djelatnika, te sudjelovanja visokih državnih dužnosnika u govoru mržnje.
Slično tome, tijekom posjeta zemlji 2022. posebni izvjestitelj za promicanje istine, pravde, reparacije i jamstava neponavljanja izrazio je zabrinutost zbog porasta radikalizacije i zločina iz mržnje, kao i prijetnji i napada na novinare i branitelje ljudskih prava.
Slično našim zabrinutostima izraženima u SRB 1/2025, SRB 2/2025 i SRB 6/2025, i dalje smo uznemireni izvješćima o ograničavanju više prava, uključujući slobodu mišljenja i izražavanja te slobodu mirnog okupljanja.
To, među ostalim, uključuje nedavno izvješće o porastu prijetnji i napada na novinare, kao i stigmatizaciju novinara, zajedno sa studentima, braniteljima ljudskih prava i drugim akterima civilnog društva.
Zabrinuti smo zbog označavanja medijskih kuća i novinara kao ‘terorista’ od strane drugih medija i predstavnika vlasti, sve do samog predsjednika.
Ponovno ističemo da, osim što se čini suprotnim pretpostavci nevinosti iz članka 14. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, to može imati obeshrabrujući učinak na ostvarivanje zaštićenih prava i sloboda.
Također izražavamo zabrinutost zbog nekažnjivosti navodnih počinitelja.
Unatoč izvješćima o prethodno spomenutim prijetnjama i napadima dostavljenima nadležnim tužiteljstvima i Posebnom javnom tužiteljstvu za visokotehnološki kriminal u Beogradu, izvješća upućuju na to da nije poduzeta odlučna akcija kako bi se provele temeljite istrage, uhitili počinitelji niti novinarima osigurala adekvatna zaštita.
Ove tvrdnje, uz zabrinutosti iz ranijih komunikacija koje su posebni postupci slali u posljednjim mjesecima, izazivaju ozbiljnu zabrinutost u vezi s poštovanjem demokratskih načela i širim uživanjem temeljnih ljudskih prava osoba u Srbiji.
Pozivamo Vašu Ekscelenciju, Vladu Srbije, da poštuje najviše međunarodne pravne standarde u promicanju i zaštiti ljudskih prava, uključujući pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, da se pridržava svojih zakona i politika, kao i međunarodne obveze da zabrani poticanje na nasilje, neprijateljstvo i diskriminaciju, kako je navedeno u članku 20. stavku 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, da obeshrabri toksični javni diskurs i promiče okruženje pogodno za sigurnu, zdravu i raznoliku javnu raspravu te da se osigura da se sve takve prijetnje novinarima zaustave i da se poduzmu konkretni koraci kako bi se spriječilo da prerastu u daljnje nasilje.
U vezi s gore navedenim navodnim činjenicama i zabrinutostima, molimo da se pozovete na Prilog s referencama međunarodnog prava ljudskih prava, priložen ovom pismu, koji navodi međunarodne instrumente i standarde ljudskih prava relevantne za ove tvrdnje.
Kako je naša odgovornost, u okviru mandata povjerenih od Vijeća za ljudska prava, nastojati razjasniti sve slučajeve na koje nam je skrenuta pozornost, bili bismo zahvalni na Vašim zapažanjima u vezi sa sljedećim pitanjima:
Molimo da dostavite sve dodatne informacije i/ili komentare koje imate u vezi s gore navedenim navodima.
Molimo da navedete korake koje je poduzela Vlada Vaše Ekscelencije radi istrage ozbiljnih prijetnji upućenih novinarima N1 Srbije, uključujući prijetnju sadržanu u pismu N1 Srbiji koje se poziva na Charlie Hebdo (predmet #2534, Treće osnovno tužiteljstvo u Beogradu), napad na ekipu N1 20. studenoga u Beogradu, kao i druge prijave upućene tužiteljstvima i Posebnom javnom tužiteljstvu za visokotehnološki kriminal, među ostalim u vezi s prijetnjama i napadima na novinare N1 Srbije.
Molimo da dostavite detaljne informacije o svim istragama pokrenutima zbog navodnih djela pripadnika organa reda prema novinarima tijekom prosvjeda, uključujući izvješća o prekomjernoj uporabi sile. Ljubazno navedite broj takvih istraga, njihov trenutačni status te eventualne rezultate ili disciplinske mjere koje su poduzete.
Molimo da navedete jesu li poduzete mjere zaštite kako bi se osigurala sigurnost novinara N1 Srbije i zaposlenika United Media dok i dalje primaju gore navedene prijetnje, uključujući prijetnje smrću.
Molimo da dostavite informacije o mjerama poduzetima kako bi se osiguralo da civilno društvo, neovisni mediji i novinari mogu obavljati svoje aktivnosti, uključujući pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, u poticajnom okruženju za rad, bez prijetnji, zastrašivanja i napada, uključujući i rad Stalne radne skupine za sigurnost novinara.
Molimo da dostavite informacije o provedbi Strategije Srbije za razvoj sustava javnog informiranja (2020.–2025.), osobito o mjerama za poboljšanje položaja novinara, kao i o provedbi Zakona o javnom informiranju i medijima te novog Zakona o elektroničkim medijima (26. listopada 2023.).
Molimo da dostavite detaljne informacije o mjerama koje je Vlada poduzela kako bi osigurala neovisnost medija, uključujući neovisne medijske kuće poput N1, u Srbiji.
Ova komunikacija i svaki odgovor koji zaprimimo od Vlade Vaše Ekscelencije bit će javno objavljeni na mrežnoj stranici za izvještavanje o komunikacijama u roku od 60 dana. Također će naknadno biti dostupni u redovitom izvješću koje će biti predstavljeno Vijeću za ljudska prava.
Dok čekamo odgovor, pozivamo da se poduzmu sve potrebne privremene mjere kako bi se zaustavila navodna kršenja i spriječilo njihovo ponavljanje, a u slučaju da istrage potvrde ili ukažu da su navodi točni, da se osigura odgovornost svih osoba odgovornih za navodna kršenja.
U bliskoj budućnosti možemo javno izraziti zabrinutost, jer smatramo da su informacije na kojima bi se temeljilo priopćenje za javnost dovoljno pouzdane da upućuju na pitanje koje zahtijeva hitnu pozornost. Također smatramo da šira javnost treba biti upoznata s mogućim posljedicama gore navedenih tvrdnji. Priopćenje za javnost navest će da smo bili u kontaktu s Vladom Vaše Ekscelencije kako bismo razjasnili sporna pitanja.
